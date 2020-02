Vali ile öğrencilerin güldüren diyaloğu... Oğlu bile tatil istedi!

Kar yağışının etkisini gösterdiği kentte Vali Arslantaş, 5 Şubat Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Arslantaş, 9 Şubat'ta aynı hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise kardan dolayı kentteki 1 günlük tatil kararını, "Sevgili öğrenciler, yarın sabah okul servislerine binecek 9 bin 500 çocuğumuzun aşırı buzlanmadan, 41 bin çocuğumuzun da aşırı soğuktan etkilenmemesi için bol kitap okumanız şartıyla evde kalmanız doğru olacaktır. İyi tatiller." ifadeleriyle duyurdu.

Öğrencilerden çok sayıda olumlu mesaj alan Arslantaş, 10 Şubat'ta yaptığı paylaşımda da kentteki okulların 11 Şubat'ta tatil edilmediğine vurgu yaparak, "Kıymetli öğrenciler. Karayolları Şube Müdürlüğümüz ve belediye başkanlıklarımız buzlanma konusunda gerekli önlemleri almış görünüyor. Sabah okula çıkarken sıkı giyinmeyi ihmal etmeyelim, okullarımızda kaloriferler erkenden yakılacak ve sınıflarımız sımsacak olacak. İyi dersler." ifadelerini kullandı.

VALİ ARSLANTAŞ'TAN, ÖĞRENCİNİN MESAJINA "YAZIM KURALI" HATIRLATMASI

Bu paylaşım üzerine okulların tatil edilmesini isteyen öğrencilerden "Seydanurh" isimli kullanıcı, "O kadar soğukki valim sımsıcak bile yazamamışsın. Sımsacak..." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Arslantaş, bu öğrencinin paylaşımına "Soğuk hepimizi etkilemiş güzel kızım, '-ki' ayrı yazılmamış mesela.😉" şeklinde karşılık verdi.

Bu sırada bazı öğrenciler de kardan dolayı eğitime ara verilen bazı kentleri örnek göstererek Arslantaş'tan okulların tatil edilmesini istedi.

Erzincan'da 12 Şubat Çarşamba ve 13 Şubat Perşembe günleri ise Arslantaş'ın kararıyla olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

"BÜTÜN ÇOCUKLAR METEOROLOJİ UZMANI OLMUŞ"

Ali Arslantaş, 13 Şubat'ta bir kolejde eğitim gören ve okulların 14 Şubat Cuma günü de tatil edilmesini isteyen 8 yaşındaki oğlu Ali Arslantaş'ın görüntülü mesajını "Bütün çocuklar meteoroloji uzmanı olmuş" başlığı ile sosyal medyadan paylaştı.

Küçük Ali Arslantaş, babasının yayımladığı söz konusu mesajda. "Baba şu an ince kar yağıyor, ince kar yağarsa alttan buzlanma olur. Servislerimiz gitmekte zorlanabilir ve kaza yapabilir. Cuma günü de tatil yapalım mı?" ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım üzerine sosyal medyadan öğrenciler ve velilerince yüzlerce ilginç paylaşım yapıldı.

Okulların tatil edilmesini isteyen öğrencilerden bazıları valinin oğlu Ali Arslantaş'a destek vererek şu paylaşımları yaptı:

"Allah rızası için yarın tatil olsun sayın valim.' 'Vali amca kar boyumu geçiyor resmen hadi bir gün daha tatil olsun.', 'Sayın valim oğlunuz çok haklı cuma günü de tatil yapabilir misiniz?', 'Sayın valim tatil yapacaksanız lütfen öğleni beklemeyin', 'Sayın valim yeni kitaplara başladık yarıda kaldı, yarın da tatil olsa kötü olmaz', 'Valim çocuk haklı, yapalım şu tatili adım attığımız yere batıyoruz vallaha', 'Valim sabaha kadar kütüphanedeyiz ...Yarın da bugün de tatil olan her gün.', 'Sayın valim arkadaşlarla kitap okuma yarışması yapacağız kendi aramızda, bu durumdan ötürü yarın tatil olmasını arz ederim.', 'Valim bizim servis şoförünün kendine hayrı yok, bu karda kendimi ona emanet edemem yarın da tatil olsun.', 'O kadar hakli ki bu çocuğu meteoroloji genel müdürü yapalım sayın valim.', 'Cuma zaten araya sıkışmış bir gün, yap bir güzellik olsun bize valim.', 'Valim tatil yapalım cuma günü sizi seviyorum, 3 kitap bitirdim tatil boyunca.'"

"VALİM BIYIKLARINIZA KURBAN LÜTFEN"

Bazı öğrenciler de Vali Arslantaş'ı ikna etmek için kar kalınlıklarına işaret ederek, gülümseten paylaşımlarda bulundu.

Öğrencilerin okuyanları güldüren paylaşımlarından bazıları:

"Kısa boylular olarak mağduruz. 1,50 santimetre boylular karda görünmüyor.', 'Sayın valim biraz daha kar yağarsa 1,50 arkadaşlar evden çıkamayacak, öğrencilerin can güvenliği için yarın da tatil olmalı.', 'Sayın valim Akyazı Mahallesi'nde hayat durdu. Yollar buz, kar 30 cm. Sabah okul için kalkınca maazallah kafamıza çığ düşecek, arabalar yollarda paten gibi kayacak. Bundan mütevellit 14 Şubat Cuma günü de eğitime ara verilmesini tüm talebeler talep ediyor, arz ederim.', 'Koca yürekli vali amca, tatil yapmazsan mecbur uçmayı öğrenmemiz gerekecek.', 'Canım valicim eğer ki yarın okulları tatil etmek istersen, gözünü seveyim sabahtan et yazık bize de şafak operasyonuna gider gibi karanlıkta okula gidiyoruz.', 'Valim bıyıklarınıza kurban lütfen be.', 'Valim işinize karışmak gibi olmasın ama hani artık tatil kararını açıklasanız mı?"

"SAYIN VALİM TATİL FALAN YAPMAYIN, EVDE ÖMRÜMÜZÜ YEDİLER"

Öğrencilerin yazdıklarına velileri de dahil olunca, esprili paylaşımlar ortaya çıktı.

Paylaşımlarda velilerin çoğunluğu okulların tatil edilmesini isterken, bazı aileler de çocukların evde yaptığı yaramazlığa işaret ederek, eğitime ara verilmemesini istedi.

Velilerin, "Valim çocuklar okula gitsin biz de dinlenelim artık.', 'Sayın valim tatil falan yapmayın ömrümüzü yediler evde.' 'Biz lise okurken bu aslan parçası neredeydi" şeklindeki paylaşımı dikkati çekti.

Vali Arslantaş, bu paylaşımlardan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cuma günü de okullarda eğitime ara verildiğini "Sevgili öğrenciler. Yarın hepinizden evinizin bahçesinde yaptığınız kardan adamla çekilmiş resimlerinizi bekliyorum. İyi tatiller." ifadeleri ile açıkladı.

"VALİM KAPINIZIN ÖNÜNE KARDAN HEYKELİNİZİ YAPACAĞIM"

Bu karar üzerine büyük sevinç yaşayan öğrenciler Vali Arslantaş'a sevgilerini göstermek için sosyal medyada şunları paylaştı:

"Yaa sen Erzincan'ın başına gelmiş en güzel valisin', 'Aşkınla oldum deli, Leyla ile Mecnun gibi, işte seviyorum seniiii', 'Sen adamlığını gösterdin kardan adam ne ki, o kardan adama bıyık bile yaparız.', 'Yaptığım kardan adamın ismini Ali Arslantaş koyucam, el alem adam görsün.', 'Çayına şeker olayım valim.', 'Vali amca bizim kardan adamımız hazır. Tatil için teşekkür ederiz.', 'Valim kapınızın önüne kardan heykelinizi yapacağım, kral, bu kaçıncı level', 'Sayın valim aldığın duaların haddi hesabı yok saygılar.', 'Bıyıklarının her teline kurban be canım valim.', 'Sen ne kral adamsın', 'Darısı haftaya inşallah."

Öğrenciler karardan memnuniyeti dile getirmek için yaptıkları kardan adama Vali Arslantaş'ın bıyıklı olması dolayısıyla bıyık yapıp sosyal medyada paylaştı.