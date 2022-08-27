Vakıf üniversitelerindeki rekor zam ombudsmana taşındı

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Vakıf üniversitelerinde kayıt ücretlerine yıllık yüzde 10 zam taahhüdü verildiği halde yüzde 300’e kadar zam yapıldığı iddiası Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşındı. Öğrenciler, vakıf üniversitelerinin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı kayıt yenileme ücretlerinin bir önceki yıla oranla yüzde 200-300 yükseltildiği iddiasıyla KDK’ya başvurdu. KDK da yüz binlerce üniversite öğrencisi ve ailelerini ilgilendirenbaşvuruyu işleme koydu.

TÜFE SEVİYESİNE ÇEKİLMİŞTİ

İddialarla ilgili inceleme başlatan KDK, başta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olmak üzere yetkili kurumlarla görüşecek. Mağdur öğrenciler, KDK’dan zam oranının üniversitelerin taahhüt ettikleri seviyeye çekilmesini istiyorlar. Yıllık yüzde 10 zam yapılma taahhüdü verildiğini vurgulayan başvurucu öğrenciler, bu taahhüdün internet sayfalarında yer aldığını anımsattılar. Ancak 2022 yılı için eğitim ücretine yüzde 300’e varan oranda zam yapıldığını ve istenilen bu yüksek ücretleri ödemekte zorlandıklarını ifade ettiler. Başvurularda, eğitim ücretlerine yapılan yüksek zamlara karşı açılan davalarda, mahkemelerin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının üzerinde zam yapılamayacağı yönünde kararlarıyla birlikte vakıf üniversitelerinin yaptığı zam oranlarının TÜFE seviyesine çekildiği anımsatıldı.

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YÜZDE 40 ZAM EMSAL TEŞKİL ETMELİ

Öğrenciler, vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetmeliğinde yer alan “Vakıflar kendilerine kazanç sağlamak amacıyla yükseköğretim kurumu kuramazlar” düzenlemesine uygun olarak, Cumhurbaşkanı’nın ortaöğretimle ilgili aldıkları karar doğrultusunda, özel okul ücretlerinin yüzde 30–40 civarında arttırıldığı da göz önüne alınarak, bu artışın vakıf yükseköğretim kurumları için emsal teşkil etmesi gerektiğini savundular.

680 BİN ÖĞRENCİYİ İLGİLENDİRİYOR

Başvurucu öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında sayıları 80’e yaklaşan vakıf yükseköğretim kurumlarında, vakıf meslek yüksekokullarıyla beraber yaklaşık 680 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, bu rakama öğrencilerin aileleri de eklendiğinde eğitim ücretlerine yapılan zamların milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirdiğini kaydetti.