Vaka yaş ortalaması düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde dün gerçekleşen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, koronavirüs salgınının dünyada ve Türkiye’de geldiği son nokta hakkında bilgiler verdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca özetle şunları söyledi:

KOLAY KONTROL ALTINA ALINACAK ARTIŞLAR

“6 ayı geride kalan salgın insanlığın gündemindeki ciddiyetini koruyor. 6 ay sonunda vaka sayısı 10,5 milyonu, can kaybı 510 bini aştı. Bir günde tespit edilen toplam vaka sayılarında gerileme yerine zaman zaman hayal kırıklığına yol açan artışlar olmaktadır. Hastalığın gündemden düşmesi mümkün görünmüyor. Yeni vaka sayılarımızda 1000’in altına inme başarısından sonra yakın günlerdeki artışlarla bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu artışlar dünyadaki gelişmelerle tam olarak paralel değil. Maske, mesafe ve temizlik hem sağlığımızı hem de hürriyetimizi korur. Tedbirlere birlikte uyarsak hürriyet alanımızı genişletiriz. Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcı; hasta etme gücünün zayıfladığı düşüncesi bilimsel dayanaktan yoksundur.

MASKE KURALINA UYUM YOK

Maske ve mesafe kuralı hem kendimizi hem de karşımızdakini riskten korur. Virüsü eğer belirtisiz şekilde taşıyorsak, bunu bilemeyiz. Sosyal hayat içinde maske kullanmak, ‘ben karşımdaki insana ve bu hastalıkla mücadele eden topluma saygılıyım’ demektir. Mesafe kuralına uygun davranmak, hastalığı geriletmek için sorumluluk alıyorum demektir. Maske mecburiyetinin getirildiği il sayımız 60’ın üzerindedir. Uygulama düşünce olarak büyük destek bulmuştur. Uyum ise aynı düzeyde değildir. Maskelerin kullanım süreleri sınırlıdır. Günlük maskeler ertesi gün koruyuculuk özelliklerini kaybetmektedirler. Tekrar kullanılmamalıdırlar.

YÜZDE 53.74 VAKA İSTANBUL’DA

Ülkemizdeki vaka sayısı 199 bin 906’dır. Vakaların yüzde 53.74’ü İstanbul’da; son bir hafta içinde İstanbul’daki vakaların tüm vakalara oranı yüzde 51.16’dır. Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır’da günlük vaka sayılarında dikkat çekici artış olmuştur. Nüfusa kıyasla vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın. Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce ise iki haftada vaka sayılarını istikrarlı bir şekilde azaltarak örnek olmuşlardır. Gümüşhane’de ise iki haftadır hiç vaka görülmemiştir. Verdiğim bilgileri tüm şehirlerimiz kapsayacak şekilde, ayrıntılarıyla yarından itibaren bakanlığımızın web sitesinde bulabilirsiniz.

VAKALARDA ERKEK AĞIRLIĞI VAR

Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız. Alışveriş ve tatil için kalabalıktan uzak yerler seçilebilir. Son 1 ayda vakaların yaş ortalamasında düşüş göze çarpıyor. En fazla vaka 25-45 yaş arasında. Daha fazla gencimizin taşıyıcı olduğu anlaşılıyor. Büyüklerimizi evde izole ederek korumayı başarmıştık, ancak bugün dünden daha fazla risk altındalar. Vefat edenlerde 60 yaş üzeri en az bir alt hastalığı olanların oranı yüzde 72’ye yakındır. Entübe hasta yaş ortalaması 67.4. Yoğun bakımda yatan hasta yaş ortalaması 64.9. Hastanede yatan vatandaşlarımızın yaş ortalaması 47.5. Evde takip edilen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 37.4. İyileşen hasta yaş ortalaması 36. Vakalarda cinsiyetlere göre ağırlık erkeklerde. Virüs enfeksiyonu erkeklerde ve ileri yaşlarda daha ölümcül. (Antikor çalışması) Toplam 153 bin kişi üzerinde bu çalışma haftaya bitmiş olur. İlk verilere göre taşıyıcılık oranı yüzde 0.24, koruyuculuk yüzde 0.81. Toplumsal bir bağışıklık yok ve bunu beklemememiz gerekiyor. Avrupa’nın yaptığı test sayılarının altında olmadığımızı, ölüm oranında Avrupa ülkelerinin hepsinin altında olduğumuzu biliyoruz. Bu anlamda şeffaf olmaya gayret gösteriyoruz, günlük verileri paylaşıyoruz.

OKULLAR ZAMANINDA AÇILACAK MI?

Daha okulların açılmasına zamanımız var. Bilim Kurulu’nda bu konu gelmedi. Bu konuyu salgının seyri belirler. Önümüzdeki haftalarda, okulların açılmasına yakın dönemde salgının seyrine, rakamların durumuna göre tartışır, alınması gereken öneri anlamında bir yaklaşım olursa paylaşırız. Şu dönemde okulların açılmamasına yönelik bir yaklaşımımız olmadı. Okulların her ihtimale karşı, dijital eğitim noktasında hazırlık yaptıklarını biliyoruz. Ancak bu konu şu an için gündem değildir.

TOPLUMDA DRAMATİK ETKİYE YOL AÇTI

Toplum Bilimleri Kurulumuz’da, üzerinde durulan şu düşünce dikkat çekici olmuştur: Tüm dünyadaki sonuçları yakından izlenen salgın, toplumumuzda dramatik bir etkiye yol açmıştır. Psikolojik hayatımız, hastalık gündemiyle sınırlanmıştır. Gündelik hayattaki değişme ve izole bireysel yaşam, ruhsal gerilimi arttırmıştır. Hastalıkla mücadelenin bu döneminde, yapıcılığımızı, iyimserliğimizi korumalıyız. Sağlığın bir bütün olduğunu unutmamalıyız. Koronavirüsün hayatımızın tek konusu olmasına izin vermemeliyiz. Ruhsal hayatımızın da bir normali olduğunu, onu korumak gerektiğini bilmeliyiz.

65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN KISITLAMA YETERLİ

Bir kısıtlama yapılması şeklinde gündem olmadı, varolan kısıtlamanın yeterli olduğu; özellikle büyüklerimizin dışarıda mutlak maskeli olması gerektiği, mesafeyi koruyamayacak alanlara girme noktasında dikkatli olmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Gençler, büyüklerle yakın temas içinde olmamalı, ‘bende bir belirti yok’ diyerek rahat davranmamalı.

YENİ DOMUZ GRİBİ

Çin’de domuz gribi soyundan olduğu bilinen, insana bulaşma potansiyeli olduğu söylenen bir virüsten bahsediliyor. Virüsün insandan insana geçtiği ile ilgili bir bilgi yok. Ama mutasyonla insandan insana geçme potansiyeli olduğu biliniyor. Çin’le Bilim Kurulumuz bilgi alışverişinde bulunuyor.

DÜĞÜNLER KURALLAR ÇERÇEVESİNDE

Büyüklerimizle ilgili kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu öneri olarak söylüyor. Normalleşmeyle birlikte, gençlerin bu virüsü belirtisiz taşıdığını, yaşlılarımız için daha büyük risk taşıdığını görüyoruz. Kısıtlamanın devamından yanayız. Düğünlerle ilgili genelge yayınlandı. Takı takılmaması, sayının dörtte bire kadar düşürülmesi, oyun ve benzeri gibi etkinliklerin yapılmaması; kurallara bağlandı. Vatandaşımızın kurallar çerçevesinde yapıyor olması önemli.

YENİ VAKA SAYISI 1192’YE DÜŞTÜ

Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 150 oldu. 50 bin 492 test yapılırken, 1192 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 201 bin 98 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1035’e yükselirken, entübe hasta sayısı 362’ye düştü. Dün 2 bin 311 kişi iyileşti, toplam iyileşen hasta sayısı 175 bin 422’ye ulaştı.

DÜĞÜNLER BAŞLADI

Düğün salonları tedbirler kapsamında hizmet vermeye başladı. 4 aydan sonra ilk düğün törenleri, sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları gözetilerek dün gece gerçekleştirildi. Misafirler salonlara, maskeli, sosyal mesafeye dikkat edilerek ve ateşleri ölçülerek alındı. Salon içindeyse sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturuldu. Düğünlerin vazgeçilmezi dans ve halay ise misafirlere yasaktı. Sahnede sadece maskeyle evlenen çift yer aldı. Takı içinse sandık ve zarfın tercih edildiği görüldü.