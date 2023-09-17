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Vahdettin Köşkü’nün önemli konuğu Malcom X’in kızı İstanbul'da

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Emine Erdoğan#Malcolm X
Vahdettin Köşkü’nün önemli konuğu Malcom X’in kızı İstanbulda
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan önceki gün Vahdettin Köşkü’nde, ABD’de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 1965’te suikasta kurban giden Malcolm X’in (El-Hajj Malik El-Shabazz) kızı İlyasa Şahbaz’ı kabul etti.

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Şahbaz, babasının suikasta kurban gittiği New York’un Manhattan bölgesindeki Audubon Balo Salonu’nun restore edilmesi ve 19 Mayıs 2005’te Malcolm X and Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center (Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi) olarak gösterdiği faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Erdoğan ve Şahbaz, Malcolm X ve eşi Dr. Betty Şahbaz’ın hayatına dair içeriklerin sergilendiği müze ile küresel adalet, eşitlik ve insan hakları konularında genç liderlerin yükselmesini amaçlayan eğitim kültür merkezi olarak hizmet veren merkezle ilgili ortak yapılabilecek çalışmaları da görüştü.

Emine Erdoğan, görüşmede Malcolm X gibi önemli bir şahsiyetin adının ve mirasının yaşatılmasının önemini vurguladı. Görüşmede Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak da yer aldı.

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Vahdettin Köşkü’nün önemli konuğu Malcom X’in kızı İstanbulda

İSLAMOFOBİYE KARŞI İLK KIVILCIM

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şahbaz’ı Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve “Irkçılık ve İslamofobi ile mücadelede Malcolm X’in cesaretle başlattığı direniş, küresel bir dönüşümün ilk kıvılcımı oldu. Bu anlayışın simgesi olarak kurulan eğitim merkezinin çalışmaları vesilesiyle Malcolm X’in inancının ve kararlılığının dünyadaki tüm gençlere ulaşmasını diliyorum” dedi.

İNSAN HAKLARI İÇİN SAVAŞTI

- Hırsızlık suçuyla girdiği cezaevinde Müslüman olan Malcom X, daha sonra çok önemli bir siyasetçi ve insan hakları savunucusu oldu. 21 Şubat 1965’te Harlem’de bir konuşma yaptığı sırada öldürüldü.

 

 

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Emine Erdoğan#Malcolm X

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