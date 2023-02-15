Uzmanlar uyardı: Hakkınızı arayın

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Hukukçular, depremzedeleri bundan sonra hukuki işlemlerin beklediğini belirterek uyarılarda bulundu. Okan Üniversitesi öğretim görevlisi avukat Cem Murat Sofuoğlu, şöyle konuştu:

TEDBİR KARARI İSTEYİN

“Binlerce bina yıkıldı. Çünkü müteahhit kötü yaptı, kötü malzeme kullandı. Bu zararı tazmin etmekle yükümlü. Depremzedeler hemen mahkemeden bir tespit talebinde bulunup bir bilirkişi aracılığıyla kusur tespiti yaptırabilirler. Neden hemen diyorum. Çünkü yıkılmış binaların enkazı toplanacak ve o hasarlı binalar yıktırılacak. Bu suretle numuneler, deliller ortadan kalkmadan delil tespiti talebinde bulunup bilirkişi incelemesinin yapılması gerekir. Betonunun kalitesizliği, yanlış demir kullanımı, artık ne yanlış varsa bilirkişi raporunda ortaya çıkacak. Orada bu yıkıntılar temizlendiği andan itibaren her şey gidecek. Binası oturulamayacak durumda olanların da hemen inceleme yaptırması gerekir. Sorumlu müteahhitler hakkında dava açıp, tazminat talebinde bulunup, malvarlıklarına tedbir konulması istenmelidir. Tazminat davasında yüklü bir harç ödememek için sembolik bir değerle dava açabilir ve ilerleyen aşamada bu bedel arttırılabilir. Yani depremden etkilenen tüm vatandaşlar kaybettikleri aile bireyleri, yıkılan evleri, hasar gören evleri ya da yaralandıkları için maddi-manevi tazminat davası açabilirler. Enkaz altında kalanlar ayrıca tazminat da talep edebilirler.

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ADLİ YARDIM ÜCRETSİZ

Şimdi savcılıklar da soruşturma kapsamında bilirkişilere binalardan örnekler aldırıyor. Dava açmak isteyenler numuneler kaybolmasın diye kendileri de bilirkişi incelemesi isteyebilir. Ancak bunu kendileri yaptırmak istediklerinde parayı kendileri ödemeleri gerekir. Adli yardımdan faydalanmayı talep edebilirler. Böylece para ödemezler. Gelen rapora göre de tazminat davasını açarlar. Ayrıca barodan adli yardım talebinde bulunarak avukat talep edebilirler. Çünkü bu insanların paraları yok. Binlerce insanın bunu yapması lazım.”

KUSURLU BİNADAN HEPSİ SORUMLU

Kusurlu binalarda ilk olarak müteahhitin sorumlu olduğunu söyleyen Cem Murat Sofuoğlu, “İkinci olarak harcı, demiri, çimentoyu kontrol eden özel yapı kontrol şirketleri sorumlu. Üçüncü olarak ise belediyelerin imar müdürlükleri ve belediyeler sorumlu. Tazminat davaları bunlara da açılabilir. Borçlar Kanunu 478’inci maddeye göre, yüklenici (müteahhit) ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın 20 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Buna göre teslimden itibaren 20 yıl geçmeyen malikler müteahhitlere karşı tazminat davası açabilirler” ifadelerini kullandı.