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Uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğuyla depremde hayatını kaybetti

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#Deprem#Gaziantep#İslahiye
Uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğuyla depremde hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 11:33

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 2 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Sırrı Aykut, eşi Hacer ve çocukları Göktuğ (3) ile Alparslan'ın (1) cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Gaziantep’te de büyük yıkıma yol açtı. Enkazda arama-kurtarma çalışması yürüten ekipler, depremin 4'üncü günü saat 05.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Şehit Süleyman Şen Caddesi Gür Apartmanı’nın enkazında yaptığı çalışmada, 4 kişilik Aykut ailesinin cansız bedenine ulaştı.

Yaklaşık 73 saat sonra enkaz altından çıkarılanların uzman çavuş Sırrı Aykut, eşi Hacer Aykut ile çocukları Göktuğ ve Alparslan olduğu belirlendi. Deprem haberiyle, kızları, damadı ve torunlarından haber almak için Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinden Gaziantep’e giden İsmail Kara ve ailesinin, enkaz başındaki umutlu bekleyişi yasa döndü. Hacer Aykut ve ailesinin ölüm haberi, ilçeyi de yasa boğdu.

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Aslen Balıkesirli olan Uzman Çavuş Sırrı Aykut’un, görevi nedeniyle 2 yıl önce ailesiyle Gaziantep’e gittiği ve İslahiye ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

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#Deprem#Gaziantep#İslahiye

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