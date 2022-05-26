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Uzay yolculuğuna 31 bin başvuru

#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Uzay Yolculuğu
Uzay yolculuğuna 31 bin başvuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uluslararası uzay istasyonuna başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaşların sayısını açıkladı.

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İstanbul Üsküdar'da bulunan Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleşen İstanbul Yaratıcılık Ağı Projesi tanıtım toplantısına katılan Varank, uzay çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

4 MİLYON ZİYARETÇİ

“10 kritik hedeften oluşan Milli Uzay Programı’mızın önemli bir aşamasını oluşturan, ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi' resmi olarak başladı. Seçilecek Türk vatandaşını 2023 yılında bilimsel faaliyetler yürütmek üzere 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Böylece Türkiye uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerini alacak. Gidecek vatandaşımızın seçimi için 23 Haziran 2022 saat 20.23'e kadar https://uzaya.gov.tr adresinden başvuruları kabul etmeye başladık. Henüz 2 gün olmadan siteyi 4 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin. ‘Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum' diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu an 225. Bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum. Hem salondaki arkadaşlarımıza hem de Türkiye'ye çağrıda bulunuyorum. Şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğuna başvurmaya davet ediyorum."

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Uzay yolculuğuna 31 bin başvuru

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#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Uzay Yolculuğu

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