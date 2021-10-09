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'Uyuyan hücre' YPG'li terörist, Adana’da yakalandı

#ADANA#YPG#Terörist
Uyuyan hücre YPGli terörist, Adana’da yakalandı

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG içinde savaştığı ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği tespit edilen Muhammed B. (30), Adana’da saklandığı evde yakalandı. 'Uyuyan hücre' olduğu ve gelecek talimatlara göre eyleme geçebileceği değerlendirilen Muhammed B., ifadesinde, örgütle ilişiğini kestiğini öne sürdü.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK adına eylemlere katılan Muhammed B.’nin yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiğini belirledi.

Adana’daki inşaatlarda işçi olarak çalıştığı saptanan Muhammed B.’nin, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki evde saklandığı tespit edildi. Yakalanması için harekete geçen ekipler, adresine yapılan baskınla Muhammed B.’yi gözaltına aldı.

'UYUYAN HÜCRE'

Emniyete götürülen Muhammed B.’nin, örgütün 'uyuyan hücresi' olduğu ve gelecek talimatlara göre eyleme geçebileceği belirtildi.

İfadesinde YPG saflarında savaştığını kabul eden Muhammed B.’nin, örgütle ilişkisini kopardığını öne sürdüğü öğrenildi.

KAMPLARDA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Muhammed B.’nin, örgütün sözde üniformasıyla kamplarda çekilmiş silahlı fotoğrafları da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#ADANA#YPG#Terörist