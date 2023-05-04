Uyuşturucu baronu bazadan çıktı! Kritik isim böyle yakalandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, bir yıldır takip ettikleri uyuşturucu örgütüne yönelik operasyon başlattı. Ankara merkezli 52 ilde eşzamanlı yapılan operasyona, 2 bin 841 polis, 57 narkotik köpeği katıldı. Özel harekât polislerinden destek alınan operasyonda, ayrıca 4 hava aracı da (helikopter - İHA) görev aldı. Örgütün tepe noktasındaki ikinci isim olan Mustafa K.’nin de aralarında bulunduğu 598 kişiden 524’ü gözaltına alındı.

POLİSİN DİKKATİ YAKALATTI

Örgütün kritik isimlerinden biri olan Abdulselim Ertürk’ün İstanbul Esenyurt’ta olduğu belirlendi. Şafak vakti polis, Ertürk’ün kaldığı lüks daireye baskın yaptı. Kapıyı Ertürk’ün eşi açtı, evde arama yapan polis ekipleri ilk etapta Ertürk’ü bulamadı. Bu sırada Ertürk’ün eşi, şüpheli hareketlerde bulunarak, yatak odasındaki yatağın üzerine oturması polisin dikkatini çekti. Yatak bazasını kaldıran ekipler, uyuşturucu baronu Abdulselim Ertürk’ü yatak altında uzanmış halde buldu. Yatak bazasından çıkarılan baron, önce yüzüstü yere yatırıldı, ardından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Ertürk’ün örgütle torbacılar arasında bağlantı sağladığı, torbacılardan gelen uyuşturucu paralarını toplayarak örgütün hesaplarına aktardığı, torbacılara uyuşturucu sevkiyatını yönettiği, bu nedenle örgütün kritik isimlerinden biri olduğu kaydedildi.

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630 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Örgütün, yöneticileri dışında kimsenin kimseyi tanımadığı yöntemle Türkiye genelinde büyük bir uyuşturucu ağı kurduğu belirlendi. Türkiye’deki eroin ve metamfetamin piyasasını kontrol eden örgütün, banka hesapları da incelemeye alındı. Örgüt yöneticilerinin 6 aylık hesap hareketleri incelemesinde uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 630 milyon liralık para hareketine ulaşıldı. Ayrıca örgüt yöneticilerinin kripto hesaplarına da ulaşılırken, buradan dönen para trafiğinin tespiti için de çalışma başlatıldı. Operasyonda 15 kiloya yakın eroin, değişik miktarlarda metamfetamin, esrar ve kristal uyuşturucu ele geçirilirken, örgüt yöneticilerine ait 12 taşınmaz ile 19 araca da el konuldu.

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HER ŞEYİ DÜŞÜNMÜŞLER

- Afganistan-İran-Türkiye üçgeninden gelen uyuşturucuyu yöneten örgütün, uyuşturucuyu nasıl piyasaya sürdüğü de deşifre edildi. Uyuşturucu alıcısı önce miktara göre belirlenen parayı örgütün hesaplarına aktarıyor. Paranın yatırıldığına dair dekontu alan örgüt, uyuşturucuyu torbalara koyarak, boş arazilere, yol kenarlarına toprağa gömüyor. Ardından buranın konumunu ve gömülü alanın fotoğrafını alıcıya gönderip bölgeden ayrılıyor. Alıcı, konuma giderek toprağı kazıp uyuşturucuyu alıyor. Örgütün büyükşehirlerde kullandığı ikinci yöntem ise zula olarak kullanılan boş evler. Önce evler kiralanıyor, aylık düzenli olarak kiralar yatırılıyor. Kimsenin kalmadığı ev, uyuşturucu zulası olarak kullanılıyor. Örgüt, uyuşturucuyu bu evlere bıraktıktan sonra anahtarı paspas altına veya posta kutusuna koyarak ayrılıyor. Alıcı, eve girip ücretini önceden yatırdığı uyuşturucu miktarını alarak evden ayrılıyor. Örgüt, bu iki yöntemi kullanarak olası sokak satıcıları olarak tabir edilen torbacıların yakalanması durumunda kendilerini teşhis etmemesi veya kendilerini deşifre etmemesinin önüne geçmiş oluyor.

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Toprağa gömerek saklıyorlarmış

‘ROTA KAYDI’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetimi Merkezi’nde açıkladı. Bakan Soylu şunları söyledi: “Amerika’da uyuşturucu yüzünden yılda, milyonda 374 kişi ölmektedir. Almanya’da milyonda 29 kişi, Türkiye’de ise milyonda 4.1 kişi. Avrupa ve Amerika pes etti. Biz ise tarihin belki de en büyük başarılarından bir tanesi olan Afganistan-İran hattındaki ve Türkiye hattındaki, eroin rotalarından bir tanesinin rotasını değiştirdik. Yaptığımız yakalamalar sonucunda başka bir rotaya kaydılar. Geçen yıldan bu yıla kadar kullanıcı sayısı yüzde 8 azalmıştır.”

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Dev operasyonda 524 gözaltı