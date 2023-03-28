Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ustaya son veda

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Gazeteciler Cemiyeti#Niyazi Dalyancı#Vefat
Ustaya son veda
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 07:00

İstanbul’da geçen cumartesi günü hayatını kaybeden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreter Yardımcısı, duayen gazeteci Niyazi Dalyancı (80) son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Niyazi Dalyancı için dün TGC’de tören düzenlendi. Çok sayıda gazetecinin son yolculuğunda yalnız bırakmadığı Dalyancı’nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Paşabahçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÖDÜLLÜ GAZETECİ

Dalyancı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Mesleğe 1965 yılında Türk Haberler Ajansı’nda (THA) dış haberler muhabiri olarak başladı. 1974 yılında Cenevre’de Kıbrıs Barış görüşmelerini izledi. 1978 yılında, Saddam güçleriyle savaşan Kürdistan Yurtseverler Birliği Lideri Celal Talabani ile yaptığı röportaj İngiltere, Almanya ve İskandinav televizyonlarında yayımlandı. Röportaj, 1979 yılında Türkiye’de televizyon haberciliği dalında Sedat Simavi Ödülü’ne layık görüldü. 1982 yılında Bağımsız Basın Ajansı’nın (BBA) kurucu ortağı olan Dalyancı, ABD’de yapımı gerçekleştirilen “Yaşamak Şakaya Gelmez” adlı İngilizce Nâzım Hikmet belgeselinin ortak yönetmenliğini ve yazarlığını da yaptı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Gazeteciler Cemiyeti#Niyazi Dalyancı#Vefat

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür