Ustaya son veda

Haberin Devamı

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Niyazi Dalyancı için dün TGC’de tören düzenlendi. Çok sayıda gazetecinin son yolculuğunda yalnız bırakmadığı Dalyancı’nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Paşabahçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÖDÜLLÜ GAZETECİ

Dalyancı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Mesleğe 1965 yılında Türk Haberler Ajansı’nda (THA) dış haberler muhabiri olarak başladı. 1974 yılında Cenevre’de Kıbrıs Barış görüşmelerini izledi. 1978 yılında, Saddam güçleriyle savaşan Kürdistan Yurtseverler Birliği Lideri Celal Talabani ile yaptığı röportaj İngiltere, Almanya ve İskandinav televizyonlarında yayımlandı. Röportaj, 1979 yılında Türkiye’de televizyon haberciliği dalında Sedat Simavi Ödülü’ne layık görüldü. 1982 yılında Bağımsız Basın Ajansı’nın (BBA) kurucu ortağı olan Dalyancı, ABD’de yapımı gerçekleştirilen “Yaşamak Şakaya Gelmez” adlı İngilizce Nâzım Hikmet belgeselinin ortak yönetmenliğini ve yazarlığını da yaptı.