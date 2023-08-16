Ünlülerin adıyla kandırıyorlar: Çocuklara ‘star’lı tuzak

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Çocuk ve gençler kimi zaman bir İngiliz şarkıcıya kimi zaman bir ABD’li diskjokeye, sinema sanatçısına ya da bir futbolcuya, Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya hesaplarından ulaşmaya çalışırken sahte hesaplar üzerinden tuzağa düşürülüyor.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, önlerinde bu yolla işlenmiş onlarca dosya bulunduğunu belirterek,14-15 yaş grubu ağırlıkta olmak üzere en çok çocuk istismarıyla karşılaştıklarını, zaman zaman buna 16-17 yaş grubunun da eklendiğini söyledi. Sosyal medyada ünlü bir isim adına açılan sahte hesaplarla önce yazışmaların daha sonra telefon ve yüz yüze konuşmaların başladığını belirten Ergün, çocukların nasıl kandırıldıklarını şöyle anlattı:

ÇIPLAK GÖRÜNTÜ İSTİYORLAR

“14-15 yaş gruplarını kandıranlar genellikle kendilerini çocuk hesabı olarak tanıtıyor; genç grubunda ise görüşmeler bir ünlünün sahte hesabı üzerinden başlıyor. Bir ila birbuçuk ay kadar yazışmalarda, arkadaş olunuyor, güven kazanılıyor.

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Aileye, çocuğa, gence ilişkin özel bilgiler ediniliyor bu yazışmalar sırasında. Ardından sesli ve görüntülü konuşmalara geçiliyor. İstismara yönelik cinsel içerikli, pornografik sözlü mesajlar yazılıyor. Genç ve çocuktan bikinili, mayolu daha sonra çıplak fotoğraflar isteniyor; kız ya da erkek fark etmiyor bu kişiler için.

ŞANTAJA BAŞLIYORLAR

Bu şekilde görüntülü konuşmalar yapılıyor. Sonra bunlar kaydediliyor ve buluşma isteniyor. Buluşmayanlar, fotoğraf ve videolarının ailelerine, yakın arkadaşlarına gönderilmekle tehdit ediliyor. Çocuk, genç buluşmaya gittiğinde tecavüze uğrayabiliyor. Aile öğrendiğinde ise bu kez şantaj onlar üzerinden sürüyor. Çocuğun fotoğrafı bir siteye yükleniyor, ‘Kaldırtmamız için şu kadar para ver’ deniyor. Bu paralar ailenin durumuna göre talep ediliyor, çünkü çocuk ve gençten ailenin varlığı öğrenilmiş oluyor. Tabii bu şantaj hiç bitmiyor. Çocuk ve gençler utanç, endişe ve korkuyla intihara kadar sürüklenebiliyor. Bu korkuyla mahkemelere, polise yansımamış yüzlerce olay olduğunu tahmin ediyoruz.

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KORKMAYIN POLİSE GİDİN

Biz ailelerimizden öncelikle çocuklarının sosyal medyadan kimlerle ne zaman yazıştıklarını takip etmelerini istiyoruz. Gençler genelde herkes uyuduktan sonra, gece yarısı yazışırken, küçük yaş grupları gün boyu odalarından çıkmayarak bu tür kişilerle yazışabiliyor. Olur da başınıza bu geldiyse lütfen polisten destek almaktan korkmayın.”

ÇİZGİ FİLMLERLE ANLATILSIN

Kürşat Ergün, sorunun büyük boyutlu olduğunu halkın eğitilmesi için en çok izlenen çizgi filmler ve diziler üzerinden mesajlar verilebileceğini ve başlarına neler gelebileceğinin öğretilmesi gerektiğini söyledi. Televizyon ve radyolarda kamu spotları yayınlanmasını isteyen Ergün, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri, Aile Bakanlıkları ve ilgili tüm kurumların komisyon kurarak, koordinasyon içinde hızla, acil eylem planı devreye almasını istedi. Siber güvenlik uzmanları da genç ve çocukların sosyal medyada istismarcıların yanı sıra fuhuş, organ mafyası, uyuşturucu ağları başta olmak üzere birçok suç örgütünün ağına düşebildiklerine dikkat çekerek aile ve öğretmenleri, gençleri dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardılar.

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ABD’DE EĞİTİM VAADİYLE...

Hürriyet’e bilgi veren eğitimciler, bu tür tuzaklara düşen çocuk ve gençlerin aileler tarafından ‘başarı’ baskısı altında bırakıldıklarına dikkat çekti: “Örneğin 11. ve 12. sınıfa geçen gençler, üniversite sınav stresinden kurtulmak için hayranlık duydukları yerli ve yabancı ünlüleri izleyip, onlara ulaşma isteğiyle sahte hesapların ağına düşüyor. Onların kendilerine âşık olduklarını düşünüyor. ABD’den biriyle yazıştıklarını sanıp, üniversite okumak için Stanford’a gitme hayali kuruyorlar çünkü sahte hesaplar gençlere bu tür çağrılar yapıyor, ‘Sen gel benim yanımda, Stanford’da oku’ diyorlar. Mesela ‘Ankara’ya geleceğim, şu otelde buluşalım’ diyor. Bitcoin istiyor, ardından 3 bin dolar istiyor. Belki Ortadoğu’dan belki Pakistan’dan yazıyor.”

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Eğitimciler, Çocuk ve gençlerin kendilerini uyaran arkadaşlarını da dinlemediklerini hatta onları ‘kıskançlıkla’ suçlayabildiklerini söyledi.