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Ünlülerden desteğe devam

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Oyuncu#Yardım
Ünlülerden desteğe devam
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 07:00

Deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Türkiye’nin dört bir yanından afet bölgesine yardımlar sürüyor. Tüm Türkiye’nin kenetlendiği bu zor günlerde ünlü isimler de çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

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OYUNCU DAYANIŞMASI

Serenay Sarıkaya, Ebru Şahin, Sinem Ünsal, Burcu Özberk, Merve Dizdar, Hazal Türesan, Salih Bademci ve Berk Atan, İBB’nin Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki çalışmalarına katıldı.

Ünlülerden desteğe devam

Ünlü isimler, hem yardım merkezine getirilen malzemeleri paketleyerek ekiplere yardımcı oldu hem de gönüllü vatandaşlarla birlikte yardım kolilerini TIR’lara yükledi.

Ünlülerden desteğe devam

Merve Dizdar, Ebru Şahin ve Ertuğrul Postoğlu koli bantlarken objektife yansıdı.

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Ünlülerden desteğe devam

Yönetmen Cem Kargı, oyuncuları yalnız bırakmadı. Zeynep Üstünel de Yenikapı’ya gelerek ekiplere yardım malzemesi teslim etti. (Behlül AYDIN)

TEŞEKKÜR MESAJI

Ünlülerden desteğe devam

Sadri Alışık Kültür Merkezi deprem bölgesine göndermek üzere yardım topladı: “Kurumumuz, deprem bölgesine ulaştırmak üzere TIR gönderme hazırlığında son aşamaya gelmiştir. Milletçe aynı ruhu, aynı yüreği paylaştığımız bu zor günlerde bizimle dayanışma içinde olan herkese teşekkür ediyoruz.”

ÇELİKKOL HATAY’DA ENKAZ BAŞINDA

1999 depremine İzmit’te yakalanan ve 1 yıl çadırda yaşayan İbrahim Çelikkol, 6 Şubat’ta meydana gelen afeti duyar duymaz bölge halkının yardımına koştu.

Ünlülerden desteğe devam

Günlerdir off-road aracıyla Hatay’daki köyleri dolaşan oyuncu sosyal medyada paylaşım yapmıyordu. Çelikkol, enkaz başında vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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İHTİYAÇ LİSTESİ

Zafer Algöz ve Merih Ermakastar, Şişli Belediyesi’nin yardım çalışmalarına destek oldu.

Ünlülerden desteğe devam

Ünlü oyuncular, Instagram hesaplarında yardımda bulunmak isteyen takipçileri için ihtiyaç listesi de paylaştı: “Kadın-erkek iç giyim, içlik, çocuklar için pamuklu kıyafet, konserve gıda gerekiyor.”

YARDIM İSTEDİ

Elbistan’a giden oyuncu Uğur Uzunel, bölgede nelere ihtiyaç duyulduğunu bir videoyla Instagram üzerinden duyurdu.

Ünlülerden desteğe devam

AFET BÖLGESİNDE

DUYGULANDIRAN NOT

Mahsun Kırmızıgül, Adıyaman’da depremzedeler için tulum dağıttı. Ünlü sanatçı, yardım dağıtırken yaşadıkları duygusal anları da sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

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Ünlülerden desteğe devam

Kırmızıgül, yardım kolisinden çıkan minik Zeynep’in notunu Instagram hesabına yükledi ve altına şunları yazdı: “Bugün Adıyaman’da tulumları dağıttık. Tulumları alan depremzedelerden bir aile, küçük Zeynep’in yazısı ile karşılaşmış. Aile çok duygulanmış. Zeynep’e bir not iletmemi istediler. Aktarıyorum: Zeynep seni seviyoruz, Adıyaman’da bir ailen olduğunu bilmeni istiyoruz.”

3.5 TON MAKARNA PİŞİRDİ

Danilo Zanna, Malatya İnönü Üniversitesi’nde ekibiyle birlikte depremzedelere yemek yapıyor.

Ünlülerden desteğe devam

3.5 ton makarna pişirdiklerini belirten İtalyan şef, ekibine ve onlara yardımcı olan öğrencilere teşekkür etti.

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HAYALLER KAYBOLUP GİTTİ

Adıyaman’da yaşayan akrabaları depremde enkaz altında kalan Ferman Toprak, bölgedeki yardım çalışmalarına destek oluyor.

Ünlülerden desteğe devam

Ünlü türkücü önceki gün ablası Dilvin Toprak’ın bir çocuğun oyuncağını enkazdan aldığı anları Instagram hesabında paylaşıp “Ablam bir çocuğun oyuncağını çıkardı. Kim bilir hangi çocuğun hayalleri bu enkazla yok olup gitti” yorumunu yaptı.

HÂLÂ YARDIM GİTMEYEN YERLER VAR

Anıl Altan, Hatay’da arkadaşlarıyla beraber köy köy dolaşıp yardımda bulunuyor. Arazi aracıyla yardım dağıtımına devam eden OYUNCU, bölgedeki son durumu şu sözlerle aktardı:

Ünlülerden desteğe devam

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“Durum, televizyonda gördüklerimizin çok çok fazlası. Ben Hatay’daydım. Taş üstünde taş kalmamış. İnsanlar kaldırımlarda, kucağında bebekle, kendi evinin enkazındakileri yakıp ısınıyor. Ve öyle de her yere çadır, yardım ulaşmış değil. Su ve yemek gitmeyen yerler var hâlâ...”

İÇ ÇAMAŞIRI SIKINTISI VAR

Gaziantep’e giden Kemal Uçar, depremzedelerin ihtiyaçlarını duyurdu:

Ünlülerden desteğe devam

“Burada özellikle iç çamaşırına çok ihtiyaç var. Giyim kuşam çok ama iç çamaşırında büyük sıkıntı var.”

KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Ziyafe Kayseri Mutfağı’nın sahibi Salim Yiğit, Kahramanmaraş-Elbistan Millet Bahçesi’nde kurulan çadır kentte depremzedeler için yemek yapıp dağıtıyor.

Ünlülerden desteğe devam

Günlük 10 bin kişiye yemek yaptıklarını belirten Salim Yiğit, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Gün birlik günü. Ben ve ekibim kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Daima burada onlarla olacağız. Yardımlarınızı esirgemeyin” açıklamasında bulundu.

YEMEK DAĞITTI

Halil Sezai, Hatay Samandağ’daki mahalleleri gezerek yemek dağıtmaya devam ediyor.

Ünlülerden desteğe devam

Ünlü şarkıcı önceki gün Kurtdere Mahallesi sakinleri için sofra kurdu.

GURBETÇİLERLE GÖRÜŞTÜLER

Yusuf Güney, Kahraman-maraş-Elbistan’a gitti.

Ünlülerden desteğe devam

Güney, önceki akşam Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile beraber gurbetçilerle görüntülü görüşme yaparak gelen yardımları kabul etti. (Sayit DURMAZ)

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