MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜnlü tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Ünlü tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 08.03.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Ünlü tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tatil için gittiği Muğla'nın Ula ilçesinde ocaktan sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybeden tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

10
  • Ünlü tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk son yolculuğuna uğurlandı
  • Ünlü tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk son yolculuğuna uğurlandı
  • Ünlü tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk son yolculuğuna uğurlandı
  • Ünlü tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk son yolculuğuna uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tatil amacıyla, bir süre önce İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine giden tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk, geçtiğimiz cuma akşamı, kaldığı evde ölü bulundu. Mutfaktaki ocaktan sızan gazdan etkilenerek öldüğü belirlenen Yılmaztürk, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere İstanbul'a getirilerek Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne konuldu.

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürkün cansız bedeni bulunmuştu Ölüm nedeni belli oldu
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu


Aslı İpek Yılmaztürk'ün cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün gasilhaneden alınarak cenaze töreni yapılmak üzere Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Yılmaztürk, burada yapılan törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürkten acı haber Evde cansız bedeni bulundu
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ten acı haber! Evde cansız bedeni bulundu



Tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk'ün cenaze törenine, ailesi, yakınları, iş ve sanat dünyasından isimler katıldı. Törene katılan isimlerden ressam Bedri Baykam, "Hepimizin başı sağ olsun. Nafiz Yılmaztürk ve eşi Siren Yılmaztürk çok yakın dostlarımız. Nafiz Yılmaztürk yarım asırdır benim tenis dünyasından çok yakın arkadaşım. Söyleyecek laf bulamıyorum. Aslı Yılmaztürk, çok değerli bir tasarımcı, uluslararası boyutta başarıları olan, inanılmaz bir görsel zenginlik yansıtan, sonsuz değerli bir sanatçımızdı. İnanılmaz bir şansızlık, inanılmaz bir kader oyunu, söyleyecek laf bulamıyorum. Allah ailesine sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Hepimiz elimizden geldiğince dikkat edelim böyle kazalara, bu korkunç bir acı yüreğimiz yanıyor. Zamansız ağır bir ölüm. Allah kimseye vermesin. Bunu söylemekten başka bir şey bulamıyorum" diye konuştu.

Ünlü tasarımcı Aslı İpek Yılmaztürk son yolculuğuna uğurlandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi