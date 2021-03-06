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Aykut KURT / MUĞLA, (DHA)-
Haber Giriş: 06.03.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

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Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Tatil için geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki evde cansız bedeni bulunan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün (34) ölüm nedeni belli oldu. Aslı Yılmaztürk'ün çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil için Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'ne geldi. Tek katlı müstakil evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dün saat 23.00 sıralarında eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürkten acı haber Evde cansız bedeni bulundu
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ten acı haber! Evde cansız bedeni bulundu

SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİĞİ BELİRLENDİ

Yılmaztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemede ise, yanan ocağı çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü, Yılmaztür'ün de sızan gazdan zehirlendiği saptandı.

Otopsi işlemleri süren Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek.

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