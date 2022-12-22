Üniversiteli kızlar erkekleri geçti

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşılan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021-2022 öğretim yılı itibarıyla, 18-22 yaş aralığında yükseköğretime erişim oranları erkeklerde yüzde 40.3, kadınlarda yüzde 49.2 olarak gerçekleşti. 2022 yılının 3’üncü çeyreği itibarıyla yükseköğretim mezunlarında işgücüne katılım oranı yüzde 77 olarak gerçekleşirken, bu oran lise mezunlarında yüzde 56, mesleki veya teknik lise mezunlarında ise yüzde 67 oldu.

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DAHA FAZLA KAZANIYORLAR

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, verileri şöyle yorumladı: “TÜİK’in 2021 yılı için hazırladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nda lise ve dengi okul mezunlarının yıllık ortalama geliri 47 bin TL iken yükseköğretim mezunlarının yıllık ortalama geliri 68 bin TL olarak açıklandı. Veriler yükseköğretim mezunlarının lise ve dengi okul mezunlarından daha fazla kazandığını doğruluyor. Yükseköğretim mezunlarının ortalama yıllık geliri, lise ve dengi okul mezunlarının yıllık ortalama gelirinden 1.45 kat daha fazla. Öte yandan lise ve dengi okul mezunu kadınlar yıllık ortalama 33 bin TL gelir elde ederken, yükseköğretim mezunu kadınların gelir ortalaması 57 bin TL. Buna göre yükseköğretim mezunu kadınlar, lise ve dengi okul mezunu kadınlardan 1.7 kat daha fazla gelir elde ediyor.”