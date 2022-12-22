Son gün 31 Aralık... 890 bin can dostu çiplendi

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı 26 Şubat 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, evcil kedi, köpek ve gelinciklere 31 Aralık 2022’ye kadar mikroçip takılmasını mecbur kıldı. Birçok hayvansever kliniklerin yolunu tutarken, bazı yerlerde çiplerin yetersiz kaldığı konuşuldu. Bakanlık kayıtlarına göre, bugüne kadar toplam 504 bin kedi ve 385 bin köpek mikroçiplendi. Tüm dünyada kediler şehri olarak bilinen İstanbul’da şu ana kadar sadece 160 bin kedi ve 85 bin köpek mikroçiplenebildi.

Yasa gereği 6 aylıktan büyük ve sahipli olmak koşuluyla bütün kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması gerekiyor. Mikroçipler bir kere takılıyor ve ömür boyu kullanılıyor. Daha önce mikroçip takılan hayvanlar için bu çip numaralarının sisteme kaydettirilmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

CEZA NASIL KESİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı mikroçipler için son tarih olarak işaret ettiği 31 Aralık 2022’yi uzatmazsa, bu tarihten sonra çipi olmayan ev hayvanları veteriner hizmeti alamayacak. mikroçip numarası olmayan hayvanların sahiplerinden il ya da ilçe emniyet müdürlüklerinden yazı getirmeleri istenecek. Ceza kısmı da burada devreye girecek. Mikroçiplenmemiş hayvanların sahiplerine 6 bin 72 TL ceza kesilecek. Emniyet’te adınıza kesilecek cezanın ardından hayvana çip takılacak. Çip takıldıktan sonra sağlık hizmeti verilecek.