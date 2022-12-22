Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son gün 31 Aralık... 890 bin can dostu çiplendi

Güncelleme Tarihi:

#Kedi#Köpek#Mikroçip
Son gün 31 Aralık... 890 bin can dostu çiplendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın evcil kedi ve köpeklere mikroçip takılması için son tarih olarak açıkladığı 31 Aralık’a günler kaldı. Türkiye genelinde şu ana kadar sadece 504 bin kedi ve 385 bin köpek mikroçiplenebildi. 31 Aralık’tan sonra mikroçiplenmemiş hayvanların sahiplerine 6 bin 72 TL ceza kesilecek.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı 26 Şubat 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, evcil kedi, köpek ve gelinciklere 31 Aralık 2022’ye kadar mikroçip takılmasını mecbur kıldı. Birçok hayvansever kliniklerin yolunu tutarken, bazı yerlerde çiplerin yetersiz kaldığı konuşuldu. Bakanlık kayıtlarına göre, bugüne kadar toplam 504 bin kedi ve 385 bin köpek mikroçiplendi. Tüm dünyada kediler şehri olarak bilinen İstanbul’da şu ana kadar sadece 160 bin kedi ve 85 bin köpek mikroçiplenebildi.

Yasa gereği 6 aylıktan büyük ve sahipli olmak koşuluyla bütün kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması gerekiyor. Mikroçipler bir kere takılıyor ve ömür boyu kullanılıyor. Daha önce mikroçip takılan hayvanlar için bu çip numaralarının sisteme kaydettirilmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

CEZA NASIL KESİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı mikroçipler için son tarih olarak işaret ettiği 31 Aralık 2022’yi uzatmazsa, bu tarihten sonra çipi olmayan ev hayvanları veteriner hizmeti alamayacak. mikroçip numarası olmayan hayvanların sahiplerinden il ya da ilçe emniyet müdürlüklerinden yazı getirmeleri istenecek. Ceza kısmı da burada devreye girecek. Mikroçiplenmemiş hayvanların sahiplerine 6 bin 72 TL ceza kesilecek. Emniyet’te adınıza kesilecek cezanın ardından hayvana çip takılacak. Çip takıldıktan sonra sağlık hizmeti verilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kedi#Köpek#Mikroçip

BAKMADAN GEÇME!

Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Arjantinin başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionelin hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

Arjantin'in başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionel'in hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

#2022 Dünya Kupası
Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Arjantinin başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionelin hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

Arjantin'in başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionel'in hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

#2022 Dünya Kupası
Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası