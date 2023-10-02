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Üniversitelerde yüz yüze eğitim günü

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#Deprem#EDEV#Boyoz
Üniversitelerde yüz yüze eğitim günü
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 07:00

Üniversiteler bugün eğitime başlıyor. Depremden etkilenen 4 il dışında dersler yüz yüze yapılacak. 208 yükseköğretim kurumunda 7 milyon 509 bin 626 öğrenci eğitim alacak ve 183 bin 208 akademisyen görev yapacak. Yükseköğretimde ayrıca 336 bin 89 da uluslararası öğrenci bulunuyor. 23 bin 903 öğrenci depremzede, 20 bin 409 öğrenci de 34 yaş üstü kadın kontenjanıyla üniversiteye başlayacak.

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Üniversiteler bu yıl birbirinden farklı çalışmalarla öğrencilerine “hoşgeldin” diyecek.

- BOYOZLA ‘MERHABA’ EGE ÜNİVERSİTESİ: İlk gün öğrenciler giriş noktalarında karşılanarak İzmir klasiği olan boyoz, gevrek ve çay ikramı yapılacak. ‘Rektör-Öğrenci Buluşmaları’ düzenlenecek. ‘Ege’ye Hoş Geldin Şenliği’ gerçekleştirilecek.

- ODTÜ: Akademik açılış, Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Açılış töreninde gelenekselleşen biçimde YKS sınavıyla ODTÜ’ye en üst sıradan giren öğrencilerin konuşmalarının ardından ODTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Verşan Kök’ün konuşması ve piyano dinletisi yer alacak.

- İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun yapacağı açılış konuşmasıyla eğitim başlayacak. Açılış töreninde bir gelenek tekrarlanarak ülkemizde ve uluslararası alanda önemli izler bırakmış eski bir İTÜ mezunu, öğrencilere seslenecek.

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- BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ: Eğitim bilim ve siyaset alanında öne çıkmış bir ismin vereceği ders ile başlayacak. İlk hafta öğrenci topluluklarının etkinlikleri olacak.

- ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: Açılış töreninde Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) başarı bursları sahiplerini bulacak. 

- YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: Yeni Yıldız’lı öğrencilerine son yıllarda gelenek haline gelen hediye çanta dağıtımı yapılacak. Bugün ve yarın “Oryantasyon Günleri” olacak.

- DEPREM BÖLGESİ: Depremden ağır etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri gibi uygulama gerektiren programlar dışındaki programlarda, öğretimin uzaktan ya da yüz yüze sürdürülmesi konusunda karar üniversite yönetimlerine bırakıldı.

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#Deprem#EDEV#Boyoz

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