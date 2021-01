Üniversiteler yüz yüze açılacak mı? YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç Sağlık Bakanlığı'nı işaret etmişti

Üniversitelerin açılışı ile ilgili geçtiğimiz günlerde bilgiler veren YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin açılması durumunda ciddi bir hareketlilik olacağını belirtti. Saraç, "Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı’dır." ifadesini kullandı. Üniversitelerin durumuyla ilgili nihai kararın Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine göre şekillenmesi bekleniyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hürriyet Yazarı Nuran Çakmakçı'nın YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'la ilgili 16 Ocak 2021'de yazdığı yazısı şöyle;

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, sağlıkla ilgili eğitim için aşılama programında kademeli olarak öncelik istediklerini söyledi: “Sağlık Bakanlığı’ndan kademeli bir şekilde aşılama programında öncelik talep ettik. Zira özellikle uygulamalı programlardan başlayarak yüz yüze eğitim, ileride telafisi zor zararlarla karşılaşmamak için önemli. Özellikle sağlık eğitiminde uygulamalı programlarda uygulamalı eğitimin olmaması sağlık hizmeti sunumunda önümüzdeki yıllarda olumsuz durumlar oluşturabilir. Bugün ülkemizin sahip olduğu sağlık sistemi, nitelikli sağlık ordusu ile bu zor sınavı hamdolsun başarı ile veriyor. Dolayısıyla geleceğin sağlık ordusunun da yine aynı nitelikle donatılması gerekli. Bu hususu da Sağlık Bakanlığı’na anlatacağız. Bakanlığın da en doğru yönlendirmeyi yapacağına ve ellerindeki imkânlar nispetinde yardımcı olacağına inanıyoruz.”

Başkan Saraç’a öğrencilerin en merak ettiği soruyu da sordum: Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte cevabı: “YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online’a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük.

KAMU SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Öğrencilerimiz tabii ki yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul’a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul’a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak. Bu hareketlilik bütün illerimiz için geçerli. Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı’dır. Biz bu çerçevede Bakanlığın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz. YÖK olarak yükseköğretimi güçlü koordinasyon ama esnek ve çerçeve kararlar ile, üniversitelerimizin birbirinden farklı şartlarını, imkanlarını gözeterek, onlara hareket serbestisi tanıyarak süreçleri yönetiyoruz.”

'ÜNİVERSİTELER İÇİN BİRAZ DAHA SABRETMEK LAZIM'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, bütün öğretim üyelerinin, akademik ve idari personelin de bu süreçte aşılanması, kademelendirme içinde yer alma konusunda talebi olduğunu anımsatarak, "Bunu da bakanlığımız değerlendirecektir. Her üniversitenin fakültesine göre kendi teknik altyapısına göre sistem değişiyor. İkinci dönem içinde her fakülte her üniversite kendi teknik alt yapısı kapasitesinde değerlendirme yapmaları gerekiyor. Bunu da yine 15 Şubat'tan sonra ikinci dönem başlayacağı zaman değerlendirmek gerekiyor. Yine üniversitelerde uzaktan eğitime geçebilirler, yüz yüze eğitime geçebilirler, kısmi olarak yüz yüze eğitime geçebilirler. Süreyi biraz uzatarak yaz döneminde de eğitime devam edebilirler. Yeter ki risk azalsın. Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız da okullarını çok özlediler. Biz de öğrencilerimizi çok özledik. Biraz daha sabretmek gerekiyor. Şu önümüzdeki 1-1,5 ayı bir görelim. Aşılama nasıl gidiyor bunu görelim ona göre karar verelim. Her üniversite kendi imkanları kendi eğitim koşulları kendi fakültesinin gerekleri doğrultusunda uzaktan eğitime ya da yüz yüze eğitime karar verecektir" ifadelerini kullandı.