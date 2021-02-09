Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite açılış tarihi için gözler YÖK’te

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime başlanılan üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla anket düzenliyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç düzenlediği anket sonuçlarını Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlarla da paylaşacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anketin sonuçlarının bahar yarıyılıyla ilgili planlamalara ışık tutacağını belirtti. Saraç anketin 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılmasının önemini vurgulayarak, sonuçlarının başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlarla da paylaşacaklarını söyledi.

Öte yandan YÖK, Sağlık Bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin "acil görüş" bildirilmesini istedi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi.