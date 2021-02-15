Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? YÖK Başkanı açıklama yaptı

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Üniversitelerde başlayan uzaktan eğitim süreci devam ediyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç konu ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Başkan Saraç açıklamasında, ‘Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz.’ dedi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır.’ dedi. Henüz üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Hürriyet Gazetesi Eğitim Müdürü Nuran Çakmakçı'nın köşe yazısına taşıdığı üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu hakkında şu detaylar öne çıktı;

"Üniversite öğrencileri, kazandıkları ya da okudukları okulun özlemi içinde. Her ne kadar uzaktan eğitim alsalar da amfilerini, bahçelerini, arkadaşlarını kısaca kampuslarını özlediler. YÖK bu hafta 3 milyonu aşkın öğrenci ve 176 bin akademisyene pandemi sürecinde online eğitimin verimliliğine yönelik bir anket gönderdi. 21 soruluk anketin şu üç sorusu çok önemli:

- Bu yıl (2020-2021 eğitim öğretim yılı) ikinci dönemdeki eğitim sürecinin nasıl olmasını tercih edersiniz?

- Pandemi sonrasında (uygulama dersleri hariç) eğitim sürecinin nasıl olmasını tercih edersiniz?

- Pandemi sürecinde yüz yüze öğretimin başlatılması için YÖK’ün Sağlık Bakanlığı’ndan görüş almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Anket için öğrenci ve akademisyenlere perşembe akşamına kadar süre tanındı. YÖK bu anketi değerlendirerek bahar dönemi için alınacak kararda önemli bir sayısal veriyi elinde tutmuş olacak. Anket sonuçları Sağlık Bakanlığı’na da gönderilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yaptığı açıklamalarda vaka sayılarının gidişatından ve mutasyonlardan endişe duyduğunu belirtmiş, “Yüz yüze eğitimin risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim” demişti. Yani Sağlık Bakanlığı yüz yüze eğitime pek sıcak bakmıyor ama son kararı vermeden önce bu anketin verileri de masada olacak.

Bakalım önümüzdeki hafta öğrencilerin istediği gibi bahar döneminde kampusların kapısı açılacak mı? Yoksa üniversiteliler bu yıl da öğretim dönemini kampus yüzü görmeden mi bitirecek?"