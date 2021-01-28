Üniversiteler açılacak mı? Üniversite açılış tarihi için gözler YÖK'te

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerde eğitim uzaktan devam ediyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hürriyet Yazarı Nuran Çakmakçı'ya özel açıklamalarda bulundu. Başkan Saraç, Sağlık Bakanlığı’nın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacaklarını ve bu görüşe göre üniversiteleri yönlendireceklerini belirtti.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hürriyet Yazarı Nuran Çakmakçı'ya özel açıklamalarda bulundu. İşte Nuran Çakmakçı’nın konu ile ilgili yazısı:

Başkan Saraç’a öğrencilerin en merak ettiği soruyu da sordum: Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte cevabı: “YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online’a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük.

KAMU SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Öğrencilerimiz tabii ki yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul’a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul’a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak. Bu hareketlilik bütün illerimiz için geçerli. Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı’dır. Biz bu çerçevede Bakanlığın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz. YÖK olarak yükseköğretimi güçlü koordinasyon ama esnek ve çerçeve kararlar ile, üniversitelerimizin birbirinden farklı şartlarını, imkanlarını gözeterek, onlara hareket serbestisi tanıyarak süreçleri yönetiyoruz.”