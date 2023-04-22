Üniversiteden kaydı silinen öğrenciler için çözüm

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KDK'ya başvuru yapan çok sayıda yabancı öğrenci, 'Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yerleştirme Esasları' kapsamında üniversiteye başvuruda bulunduklarını ve kayıt hakkı kazanıp, çevrim içi kayıt yaptırdıklarını belirtti. Okul harcını da yatırdığını belirten öğrenciler, hiçbir sorun olmadan okula başladıklarını, derslerde yoklama ve ıslak imzaları alınarak normal eğitim- öğretim sürecine katılıp, vize ve final sınavlarına girdiklerini ifade etti. Daha sonra kendilerine 'öğrenci kaydınız silinmiştir' diye mesaj geldiğini belirten öğrenciler, öğrenci işleri birimini arayıp, neden böyle bir durum olduğunu sorduğunda, diplomanın ve diğer belgelerin aslını getirmedikleri şeklinde cevap verildiğini bildirdi.

YÖK, EK SÜRE VERDİ

Öğrenciler, eksik diye bildirilen evrakın kendilerinden hiçbir şekilde istenmediğini belirterek, konuyla ilgili KDK'ya başvuruda bulundu. Başvuruyu alan KDK, mağduriyetin giderilmesi için YÖK ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından üniversiteye kesin kayıt için fiziki evrak sunmayan öğrencilerin sorunu çözüldü. YÖK, 'öğrencilerin kesin kayıt için gerekli evrakı fiziki olarak sunmaları için ek süre verilmesi'ne karar verdi. Böylece KDK'nın girişimleri aynı durumda olan tüm üniversitelilerin eksik belgelerinin tamamlanması ve silinen kayıtların yeniden yapılması sağlandı. (DHA)