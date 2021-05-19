Üniversite giriş sınavı ne zaman? İşte 2021 YKS oturum tarihleri ve detaylar

Üniversiteli olmak için gün sayan adaylar, YKS sınav tarihine odaklandı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle herhangi bir erteleme durumu olup olmadığını da merak eden adaylar, bu kapsamda ÖSYM'den gelecek açıklamaları sorguluyor. İşte, 2021 YKS oturum tarihleri...

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.

Bu sınavların sonuçları 4 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunlu olacak.

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