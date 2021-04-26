Umutsuzluğa kapılmayın

İŞSİZLİK TEMEL SORUN

“Daha önce de birçok genç arkadaşla, özellikle üniversite mezunu olup işsiz olan genç arkadaşla bir araya geldim. Onlar da büyük bir umutsuzluk içinde. Onların da ‘Yurtdışına gidebilir miyiz daha rahat iş bulabilir miyiz’ diye beklentileri var. Kaygılarımız var, büyük sıkıntılarınız var biliyorum. Bunların tamamını aşmak mümkün. Türkiye’nin izlediği ekonomik politikayı süratle değiştirmek lazım. Ekonomi tümüyle para politikası ile yönetilemez. İstihdam yaratan politikalara endekslenmesi lazım. İşsizlik sorunu Türkiye’nin şu anda görülen en temel sorunlarından birisi.

Anayasamızda esnafla ilgili 173. madde var. Emredici hüküm. Eğer devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu tedbir almıyorsa bu anayasaya göre görevini yapmıyor demektir. Esnaf bir toplumun orta direğidir. Devlet esnaf kazandığı sürece ondan vergi alır. Esnafı devlete yük değil devletin hazinesine katkı sunan birey olarak düşünmek gerekiyor. Bunun için de esnafın desteklenmesi gerekiyor, koruyucu önlemler alınması gerekiyor ama maalesef bu, ne bu gün alındı ne de bundan önce alındı.

İSTİHDAM İMKÂNI

Bizde tarımdan hizmet sektörüne kadar her yerde istihdam yaratma imkanı var. Aynı zamanda tarımda istihdam yaratmak gerekiyor, tarımda çalışanlara destek vermek gerekiyor. Kırsalda yaşayan gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyebilir. Böylece gençlerin kırsalda kalıp üretim yapmaları sağlanabilir. Bunların hepsi beli bir planlama ve akılcı politikalar ile aşılabilir.”

ESNAF ÇOCUKLARINA: DEVLETTE BOŞ KADRO SÖZÜ

KILIÇDAROĞLU konuşmasında “11 milyona yaklaşan bir işsizimiz var. Bu çok büyük bir rakam” diyerek şöyle devam etti: “İşsizler ordusu ile karşı karşıyız bunu süratle çözmek gerekiyor. Ama düğmeye bastığınız zaman birden bire 10 milyon kişiye istihdam yaratamazsınız. İstihdamda ilk yapılacak şey, devletin boş olan kadrolarını doldurmaktır. Ama bu kadroları doldururken torpille değil, KPSS üzerinden doldurmak gerekiyor, yani hakkı olana teslim etmek gerekiyor. Haksızlıkları telafi edeceğim.”

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