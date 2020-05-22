‘Umutsuz olmayın bir olun’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, COVID-19 salgını döneminde çalışmaya devam eden apartman görevlileri ile videokonferans toplantısında, “Memleketin durumu konusunda umutsuz olmaya hakkımız yok. Beraber olursak bu memleketin çözülmeyecek hiç bir sorunu yok. Hepsi çözülür. Bu memlekette her eve huzur, bereket getirmek mümkün” dedi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

‘ÖRGÜTLENMENİZ LAZIM’

“Örgütlenmeniz kadar değerli bir şey yoktur. Büyük ölçüde haklarınızın ihlal edildiğini biliyorum. Yasaların sağladığı güvencelerin size verilmediğini de biliyorum. Bunun mücadelesini yapmak için sizin örgütlenmeniz lazım. Biz sizin hakkınızı her ortamda savunuyoruz. Bu konuda bir broşür hazırladık.

‘BÜTÜN AİLE ÇALIŞIYOR’

Benim gördüğüm kadarıyla, apartman yöneticisi bir kişiyle anlaşma yapıyor ama o bir kişi bütün ailesiyle beraber çalışıyor. Eşi çalışıyor, kendisi çalışıyor, çocukları çalışıyor. Saati yok, gece yarısı çağırılır. Bu COVID-19 sürecinde de herkes evinde oturdu ama çıkıp alışveriş yapan yine sizsiniz.

‘GÜNEŞ GÖREN YERDE OTURUN’

‘Hakkımız kamu tarafından denetlenmiyor’ deniliyor. Doğrudur. Çünkü güç değilsiniz. Güç olsanız çıkacak birisi 500 bin kişi adına konuşacak. 500 bin kişi adına konuşmak nedir biliyor musunuz? Türkiye’de bütün siyasi partiler kulak kabartacak, ‘Dur bakalım ne diyor’ diye.

Apartman görevlisinin insani şartlarda oturabileceği bir dairenin ona tahsis edilmesi lazım. Öyle yerlerde biliyorum ki güneş görmüyor. Güneş görmeyen yerde oturma hakkı var mı? Onların da çoluk çocuğu var, insanca yaşam hakkı var. Diyelim ki 60 yaşında apartman görevlisine yönetici dedi ki ‘Seni istemiyorum. Al kıdem tazminatını da’ dedi. Yaşınız 60. Ne zaman emekli olacaksınız, 5 yıl sonra. Kim bakacak size? Onun çözümü aile yardımları sigortası olacak ki her ailenin asgari bir gelir güvencesi olacak. Memleketin durumu konusunda umutsuz olmaya hakkımız yok. Beraber olursak çözülmeyecek bir sorun yok. Hepsi çözülür.”