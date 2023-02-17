Umudun isimleri

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Kahramanmaraş’ın Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Atabey Apartmanı yerle bir oldu. Dün sabah saatlerinde ümitlerin artık yavaş yavaş tükendiği sıralarda çabalamaktan vazgeçmeyen arama-kurtarma ekipleri, yaptıkları dinlemede, binanın enkazının altında yaşam belirtisi olduğunu belirledi. 11. günün sabahında Kömür İşletmeleri AŞ, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Kocaeli Dilovası Belediyesi ve AFAD ekiplerinin yaptığı ortak çalışmalar sonucu ilk depremden tam 248 saat sonra Aleyna Ölmez’e sağ olarak ulaşıldı. Madencilerin ‘domuz damı’ yöntemiyle ulaştığı Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Bu sırada enkazın bulunduğu alanda büyük sevinç yaşandı.

Aleyna’yı kurtaranlar arasında yer alan Kocaeli Dilovası Belediyesi ekibi o anları anlattı. Ekipte görevli olan Feyim Orhan, kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak, “İlk sesi ayak hareketlerinden duyduk. Daha sonra profesyonel ekipler geldi. Onlar kazı işlerini yaptı” dedi.

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Ekipten Yusuf Yıldırım da “Bir an olsun ümidi bırakmadım. Ümidimiz karşılığını buldu. Çok mutluyuz” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna Ölmez’in teyzesi Güler Duman’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Aleyna’nın depremde hayatını kaybeden anne ve babası için baş sağlığı dileyen Erdoğan, “Üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle hazırız” dedi.

‘BÜYÜK DİRENÇ GÖSTERMİŞ’

Arama kurtarma ekibinde görevli Kömür İşletmeleri AŞ’den Serdar Erman Kütükçü ise ”Gururluyuz. Madenciler işi biliyor. Kaç gün kaç saat geçti bilmiyorum ama bir can daha kurtardık. Aleyna kızımıza ulaştık. Konuşabiliyordu. Sağlığı oldukça iyiydi. Bilinci açıktı. Büyük direnç göstermiş” dedi.

258. SAAT: NESLİHAN KILIÇ

KEPÇE OPERATÖRÜNÜN DİKKATİ KURTARDI







Kahramanmaraş Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı’nda bulunan ve bugüne kadar en çok can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi Z Blok’da depremden 258 saat sonra yeni bir mucize yaşandı. İş makinesi operatörü Adnan Eşin, enkaz kaldırma çalışması yaptığı sırada kaldırdığı bir yatağın altından bir kişinin elinin hareket ettiğini fark etti. Hemen bölgeye yönlendirilen arama kurtarma ekipleri Neslihan Kılıç’a ulaştı. Neslihan Kılıç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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ELİNİ KALDIRDI

Enkazda Neslihan Kılıç’ı fark eden kepçe operatörü Adnan Eşin, “Orada çalışırken, bir boşluk yakaladım. Boşluğu takip ede ede giderken yatak odası gibi bir yere rastladım. Yatağı çektim, çeker çekmez biri elini kaldırdı. Daha sonra 2 elini de kaldırdı. Durdum, makineden fırladım. Gittim, baktım yaşıyor. Hemen AFAD ekiplerine haber verdim” dedi.

Neslihan Kılıç’ın eşi Serdar ile çocukları 5 yaşında Azra ve 2 yaşındaki Alya Dua Kılıç’ın da enkaz altında olduğu öğrenildi. Kılıç’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Kahramanmaraş Sütçü İmam Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi öğretim üyesi Dr. Muhammet Semih Gedik, ısıtma tedavisi ve sıvı desteğine başladıklarını öte yandan diyalize başlayacaklarını belirterek “Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk etme durumumuz var. Bunu da ilerleyen saatlerde karar verip sevk edeceğiz dedi.

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OSMAN HALEBİYE

ANTAKYA’DA 260. SAATTE ÇIKARILDI







Kahramanmaraş’tan 10 saat arayla gelen iki sevindirici haberin ardından bir başka mutlu haber de Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi’nden geldi. Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibinde bulunan hassas burunlu köpek yıkılan Buket Apartmanı’nın enkazında tepki verdi. Ekipler hemen arama- kurtarma çalışması başlattı. enkaz altındaki Osman Halebiye adında 12 yaşındaki çocuk, 260 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Osman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.