Umuda doğanlar... Deprem bölgesinde 196.434 bebek dünyaya geldi

Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonuna sunum yapan ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, 6 Şubat depreminin etkilediği bölgede yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Deprem bölgesinde hizmet sunan hastanelerimizin şu an için yatak kapasitesi 21 bin 817. En çok taramamız yeni doğan ve işitme tarama programları. Hasar gören işitme testi laboratuvarımızın yerine konteyner kuruldu veya mobil araçlar sağlandı. On aylık süreçte toplam 2 milyon 673 bin 484 izlem ve tarama yapılmış durumda. Bu on ayda 196 bin 434 yeni bebeğimiz doğdu. Hem vitamini hem de demir eksikliği açısından takiplerini yapıyoruz; her türlü ilaç teminini sağlıyoruz. Özellikle topuk kanında, biyotinidaz eksikliğine yakalanan bebeklerde erken tedavi için deprem bölgesine biyotin vitamini ek dozları gönderildi.

EMZİRME EĞİTİMİ VERİLDİ

Her türlü mama ihtiyacımız karşılandı. Stokumuz vardı, ama asıl önceliğimiz anne sütüydü. Teşvik için bebek dostu sağlık kuruluşlarında eğitimler verildi; emzirme danışmanlıkları yapıldı. Konteyner kentler tek tek gezilerek hem doğum öncesi annelerin durumu hem de doğum sonrası emzirme süreçleri izleniyor. Sağlık çalışanlarının depremzedelere yaklaşımı açısından her türlü broşür ve yayın kullanıldı. Tamamlayıcı beslenme broşürleri, emzirme, danışma rehberleri, yeni doğan bakım broşürleri bölgede dağıtıldı.”

BULAŞICI HASTALIĞA ‘İZCİ’ TAKİBİ

Bakan Yardımcısı Tolunay, bulaşıcı hastalık riskiyle ilgili de şunları söyledi: “İçme ve kullanma sularının hijyen koşullarını çok yakından takip ettik. Vektör ve kemirgenler açısından alanların kontrolü ve ilaçlama süreçlerini sürekli kontrol ettik. Bulaşıcı hastalıkların takibi için ‘İZCİ sistemi’ dediğimiz Surveyans ve Erken Uyarı Sistemimiz mevcut. İZCİ sistemiyle bölgede günlük hastalık rakamlarını izleyerek mevsimsel vaka sıklığını takip ediyoruz. Gerekli önlemleri bu sayede önden aldık.”