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Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürümesine izin verilmedi

#Ümit Özdağ#Süleyman Soylu#İçişleri Bakanlığı
Ümit Özdağın İçişleri Bakanlığına yürümesine izin verilmedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve partililerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) girişinden İçişleri Bakanlığı'na yürümesine polis izin vermeyince arbede çıktı, 1 kişi gözaltına alındı. Özdağ, açıklamasını TBMM önünde yaptı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün katıldığı televizyon programında kendisi hakkındaki sözleri üzerine İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini açıkladı. Ümit Özdağ ve partililer, bugün TBMM kapısı önünde toplanıp, Meclis yanındaki İçişleri Bakanlığı'na yürümek istedi.

Ümit Özdağın İçişleri Bakanlığına yürümesine izin verilmedi

Önlem alan polis ekipleri, bakanlığa yürümelerine izin verilmeyeceğini belirterek, Özdağ'dan açıklamasını bulunduğu noktada yapmasını istedi. Özdağ ve beraberindekiler yürümek isteyince polis, müdahale etti. Bu sırada polis ve partililer arasında arbede yaşandı; 1 kişi gözaltına alındı.

Ümit Özdağın İçişleri Bakanlığına yürümesine izin verilmedi

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'YA ÖZÜR DİLERSİN YA KAVGA DEVAM EDER'

Ümit Özdağ, Bakan Soylu'nun kendisinden özür dilemesini isteyerek, "Dün Soylu'nun bana ve aileme yapmış olduğu hakaret bu operasyonun işaret fişeğiydi. Bana karşı yapmış olduğun girişimlerin yıllardır farkında değil miyim? Ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" dedi.

Ümit Özdağın İçişleri Bakanlığına yürümesine izin verilmedi

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#Ümit Özdağ#Süleyman Soylu#İçişleri Bakanlığı

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