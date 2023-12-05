Ümit Dikbayır'a İYİ Parti'den ihraç

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İyi Parti Disiplin Kurulu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, Dikbayır’ın İYİ Parti’den ihracı ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

İhraç kararı ile ilgili olarak resmi kararı İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu’nun yapacağı öğrenildi. İlk edinilen bilgilerde ihraç yönünde olduğu kararın. Şu an için Ümit Dikbayır’a resmi kararın tebliğ edilmediği öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda bazı iddialar yaşanmıştı. Ümit Dikbayır’ın, Akşener ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiği, belediyelerden ihale alınmasına aracılık ettiği ve partili bir kadına taciz iddiaları ile gündeme gelmişti.

Dikbayır geçtiğimiz günlerde bir de savunma yaptı. Tüm iddiaları reddetti. Merkez disiplin kuruluna yazılı bir açıklama göndermişti. Akşener ve yetkililere aleyhindeki hakkındaki haksız ve hukuka aykırı beyanda bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Taciz iddiaları ile ilgili olarak ise kendisine iftira atıldığını vurguladı.

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KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ümit Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe vermişti.