İYİ Parti'de Ümit Dikbayır hamlesi! Kürşad Zorlu adını bile anmadı...

Haberin Devamı

İYİ Parti kasasındaki 132 milyon liranın eksik olması ve milletvekillerinden para istenmesi iddiaları siyaset gündeminde yankılandı. Bu iddialar hakkında konuşan Meral Akşener, "Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım." tepkisinde bulunmuştu.

Partideki kayıp para iddiasında adı geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise, "Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

ADINI BİLE ANMADI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin Ümit Dikbayır'ın açıklamalarıyla ilgili sorusuna yanıt verdi. Dikbayır'ı 'Bahsettiğiniz isim' diye ifade eden Kürşad Zorlu, "Bugün genel başkanımızın imzalarıyla yetkileri çerçevesinde; "tedbirli ve kesin ihraç" talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir" dedi.

Gözden Kaçmasın Zonguldak'ta batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı Haberi görüntüle

Kürşad Zorlu'nun basın toplantısındaki konuşması şu şekilde:

Özellikle kamuoyumuzda bir süredir bazı istifa eden arkadaşlar esas alınarak İYİ Parti'ye haksız ve mutlak ifadelerle bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Elbette eleştirilere açığız. Ama iş gerçek dışı beyanlara, iftiralara geldiği zaman, ben geçtiğimiz hafta da söylemiştim bu başka bir şey.

Bahsettiğiniz isim, bugün genel başkanımızın imzalarıyla yetkileri çerçevesinde; "tedbirli ve kesin ihraç" talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Konuyla ilgili detayları yetkili arkadaşlarımız sizinle paylaşır.

Bizim içimize gelen, giren; İYİ Parti'nin bu felsefesini kullanarak daha sonra kendi çıkarları gerçekleşmediğinde bunu bir başka öyküyle millete sunmak isteyenlere iyi dikkat edilmesi lazım. Milletimizin vicdanı bunu çok iyi biliyor.