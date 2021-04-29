‘Umarım kapanmada sorunlar aşılır’

“Biden neden bu açıklamayı yaptı? Bugüne kadar neden Amerika başkanları böyle açıklama yapmadılar. Türkiye’nin dış politikasında geldiği noktayı her birimizin tek tek sorgulaması lazım. Hepimiz kınıyoruz, üzüntü duyuyoruz ama iğneyi kendimize de batırmak zorundayız.

ÖNCEDEN YAPILMASI LAZIMDI

Kapanma sürecinin çok önceden yapılması lazımdı. Fakat olmadı, politika devreye girdi, salonlar dolduruldu ve bugünkü tabloyla karşılaştık. Şimdi turist gelmiyor. Fakat kendi elimizle turizmin dibine kibrit suyu döktük. Umarım kapanma süreci içinde bu sorunların hepsi aşılmış olur.

DÖRT AYAKLI STRATEJİ

Dünya, Türkiye’nin demokrasinin bütün koşullarını hayata geçirdiğini bilmelidir. Türkiye, 4 aşamalı bir stratejiyi hayata geçirmediği sürece belini doğrultamaz. Birincisi, Türkiye’de gerçek anlamda AB’nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemize getirmek zorundayız. Parlamento eğer sarayın vesayeti altındaysa böyle bir parlamento olmaz. Türkiye’nin ekonomi politikasını yeniden şekillendirmesi gerekiyor. Aynı zamanda planlama. Siyasetçinin ahlaklı olması lazım ve vatandaşına hesap vermesi lazım.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara