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Ulusal Risk Kalkanı’nda ilk buluşma

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#Prof. Naci Görür#İstanbul Depremi#Ulusal Risk Kalkanı
Ulusal Risk Kalkanı’nda ilk buluşma
Hande FIRAT
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 07:00

Deprem gibi afetlere karşı bilim insanlarını bir araya getirecek Ulusal Risk Kalkanı Modeli için bugün ilk toplantı yapılacak. Kuruldaki isimlerden Prof. Dr. Naci Görür toplantı öncesi Hürriyet’e konuştu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün partisinin Meclis grup toplantısında, “Devletimizin bekasıyla birlikte vatandaşımızın bekasını da gözeten ve önceleyen yeni bir stratejik ortak akıl oluşturmak istiyoruz. Başka hiçbir ölçüye bakmaksızın kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmaya devam edeceğiz” demişti. İşte o bilim kurulu bugün Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanlığı’nda ilk toplantısını yapacak.

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Toplantıya katılanların isimleri tam listesi duyurulmadı. Ancak Prof. İlber Ortaylı, Prof. Mustafa Erdik, Şükrü Ersoy, Okan Tüysüz, Eski Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Yoshinori Moriwaki (Japon deprem uzmanı) gibi isimlerin yer aldığı kurulda Kahramanmaraş merkezli deprem için iki yıldır uyarıda bulunan Prof. Naci Görür de var. Naci Görür, Kurul toplantısı öncesi sorularımızı yanıtladı...

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İSTANBUL’DA DEPREM OLURSA EKONOMİ ÇÖKER TÜRKİYE DE DİZ ÇÖKER

Naci Görür’ün mesajları:

- Kim benim milletimin can güvenliği için benden bir şey istiyorsa, onun emrindeyim.

- İnsan sevgisi en büyük ibadettir.

- Bilime hürmet etmezsek geleceğimiz kalmaz.

- Marmara ya da İstanbul depreminde, endüstri ve ticaret merkezi olduğu için ekonomi çöker.

- İstanbul’da ekonomi çökerse Türkiye diz çöker.

- Ülkemizde depreme ve afetlere dirençli ve dayanıklı kentler oluşturmalıyız.

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KURULUN GÜNDEMİNDE NE OLACAK?

- Peki, Erdoğan başkanlığında bugün ilk toplantısı yapacak olan kurulun gündeminde neler olacak? Öncelikle Ulusal Risk Kalkanı Modeli bilim adamlarıyla birlikte hazırlanacak.

- Model her türlü afete karşı A’dan Z’ye hazırlıklı olmayı içeriyor.

- Türkiye’nin yaşadığı doğal afetler yani başta deprem, sel, kuraklık, maden çökme riski, orman yangınları olmak üzere tüm alanlar kurulun gündeminde olacak.

- Amaç bir anlamda karşılaşılabilecek doğa olaylarına karşı önceden alınabilecek tüm önlemleri almak.

- Şehirlerin yenilenmesi ya da bazılarının farklı bölgelere taşınmasına bilimsel bakış açısıyla karar verilecek.

- Afet yaşanması durumunda müdahale, tedarik gibi başlıklarda alınması gereken tedbirler de belirlenecek.

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Bilim Kurulu toplantılarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve konusunda uzman bilim insanlarının uyarı ve önerilerine göre ilgili bakanlıkların her türlü afete karşı önlemler almak için planlama yapacağı kaydediliyor.

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#Prof. Naci Görür#İstanbul Depremi#Ulusal Risk Kalkanı

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