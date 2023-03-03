İşte beklenen seçim takvimi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanacak seçimin yenilenmesi kararının ardından olası seçim takvimi sürecine Hürriyet ulaştı.



Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Resmi Gazete’de seçimin yenilenmesi kararını yayınlandığı gün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplanacak. YSK, seçimlerin ilk turunun 14 Mayıs’ta, ikinci turunun 28 Mayıs’ta yapılması kararını alacak ve seçim takvimi ilan edilecek. Seçim takvimine göre kamudan istifalar 16 Mart’ta başlayacak, aday listeleri 10 Nisan’da ilan edilecek.

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ASKI SÜRESİ 14 GÜN



Deprem öncesi 11 ilde 8 milyon 300 bin seçmen bulunurken, afetin ardından şehirlerinden ayrılan seçmen sayısı, seçmen listeleri kesinleştiğinde güncellenmiş olacak. Askı süresi 14 güne çıkarılacak. Seçmen listelerinin nisan sonu gibi kesinleşmesi planlanıyor.



DEPREM BÖLGESİNDE YAPILAN HAZIRLIKLAR



Hiçbir seçmenin oy kullanma hakkından yoksun kalmaması konusunda yoğun bir çalışma yürütülüyor.



* YSK hafta sonuna kadar bölgede çalışmalarını sürdürecek.



* Depremzede vatandaşların bulundukları yerler adresleri olarak kayıt altına alınarak seçmen listelerine girmeleri sağlanacak.

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KOMİSYON KURULDU



* Bölgede nüfus müdürlükleri aracılığıyla yeni kimlik ya da geçici kimlik kartı verilen vatandaşların tümü oy kullanabilecek.

* İhtiyaç duyulursa, darphanede yeni mühürler de bastırılacak.



Erdoğan’ın talimatı ile AK Parti ve MHP bir seçim komisyonu oluşturdu. Komisyonda AK Parti’den Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz, Muhammed Emin Akbaşoğlu, Hakan Çavuşoğlu, MHP’den ise Fethi Yıldız Mustafa Kalaycı, Muhammed Levent Bülbül ve İsmail Faruk Aksu yer alıyor.

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VEKİL SAYISI AYNI KALDI

Öte yandan YSK, illerin milletvekili sayılarını son nüfus verilerine göre yeniden belirledi. Kocaeli ve Sakarya’nın vekil sayısı birer arttı. Tunceli ve Bayburt’un vekil sayısı ise birer eksildi. 11 vekil çıkaracak olan deprem bölgesindeki illerin vekil sayıları ise aynı kaldı.