Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İşte beklenen seçim takvimi

Güncelleme Tarihi:

#Seçim#Resmi Gazete#YSK
İşte beklenen seçim takvimi
Oya ARMUTÇUEbru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 07:00

Seçimin yenilenmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlanınca süreç resmen başlayacak. YSK, seçimlerin ilk turunun 14 Mayıs, ikinci turunun 28 Mayıs’ta yapılması kararını alıp seçim takvimini ilan edecek. Kamudan istifalar 16 Mart’ta başlayacak, aday listeleri 10 Nisan’da ilan edilecek.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanacak seçimin yenilenmesi kararının ardından olası seçim takvimi sürecine Hürriyet ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Resmi Gazete’de seçimin yenilenmesi kararını yayınlandığı gün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplanacak. YSK, seçimlerin ilk turunun 14 Mayıs’ta, ikinci turunun 28 Mayıs’ta yapılması kararını alacak ve seçim takvimi ilan edilecek. Seçim takvimine göre kamudan istifalar 16 Mart’ta başlayacak, aday listeleri 10 Nisan’da ilan edilecek.

Gözden Kaçmasın

Deprem sonrası anketten ne çıktıDeprem sonrası anketten ne çıktıHaberi görüntüle

ASKI SÜRESİ 14 GÜN

Deprem öncesi 11 ilde 8 milyon 300 bin seçmen bulunurken, afetin ardından şehirlerinden ayrılan seçmen sayısı, seçmen listeleri kesinleştiğinde güncellenmiş olacak. Askı süresi 14 güne çıkarılacak. Seçmen listelerinin nisan sonu gibi kesinleşmesi planlanıyor.

DEPREM BÖLGESİNDE YAPILAN HAZIRLIKLAR

Hiçbir seçmenin oy kullanma hakkından yoksun kalmaması konusunda yoğun bir çalışma yürütülüyor.

* YSK hafta sonuna kadar bölgede çalışmalarını sürdürecek.

* Depremzede vatandaşların bulundukları yerler adresleri olarak kayıt altına alınarak seçmen listelerine girmeleri sağlanacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ulusal Risk Kalkanı’nda ilk buluşmaUlusal Risk Kalkanı’nda ilk buluşmaHaberi görüntüle

KOMİSYON KURULDU

* Bölgede nüfus müdürlükleri aracılığıyla yeni kimlik ya da geçici kimlik kartı verilen vatandaşların tümü oy kullanabilecek.

* İhtiyaç duyulursa, darphanede yeni mühürler de bastırılacak.

Erdoğan’ın talimatı ile AK Parti ve MHP bir seçim komisyonu oluşturdu. Komisyonda AK Parti’den Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz, Muhammed Emin Akbaşoğlu, Hakan Çavuşoğlu, MHP’den ise Fethi Yıldız Mustafa Kalaycı, Muhammed Levent Bülbül ve İsmail Faruk Aksu yer alıyor.

Gözden Kaçmasın

İki felaketi birden yaşadılarİki felaketi birden yaşadılarHaberi görüntüle

VEKİL SAYISI AYNI KALDI

Öte yandan YSK, illerin milletvekili sayılarını son nüfus verilerine göre yeniden belirledi. Kocaeli ve Sakarya’nın vekil sayısı birer arttı. Tunceli ve Bayburt’un vekil sayısı ise birer eksildi. 11 vekil çıkaracak olan deprem bölgesindeki illerin vekil sayıları ise aynı kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seçim#Resmi Gazete#YSK

BAKMADAN GEÇME!

Hatayda 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı İşte binanın yapım süreci

Hatay'da 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı! İşte binanın yapım süreci

#Hatay
Washington Posttan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

Washington Post'tan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

#Deprem
Gizemli hastalık Şeyin sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor CIA Direktöründen resmî açıklama

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor! CIA Direktörü'nden resmî açıklama

#Havana Sendromu