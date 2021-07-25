Uludağ'da ormanda kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu

Alınan bilgiye göre, geçen cuma kaybolduktan sonra uzun süre yürüdüğü anlaşılan Boynukısa, Kaplıkaya Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda bugün bir grup piknikçiye rastladı. Kaybolduğunu söyleyen kadının durumu jandarmaya bildirildi. Harekete geçen JAK ekipleri, kadını kaybolduğu yerden 25 kilometre uzaklıkta buldu. Bir süre sırtta taşınan kadına askerlerden biri de ayakkabısını verdi.

ASKER SIRTINDA TAŞIDI

Bursa'da geçen cuma günü piknik sırasında odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa, 25 kilometre uzaklıkta dağdaki çiftçiler tarafından sağ olarak bulundu. Boynukısa'ya ekmek ve su veren çiftçiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 52 saat sadece su içerek, durmadan şehre doğru yürüdüğü öğrenilen Gülefer Boynukısa'nın bitkin olduğu görüldü. Ayakkabısı parçalanan Boynukısa'ya JAK ekipleri ayakkabı verdi. Yorgunluktan yürüyemeyen Gülefer Boynukısa'yı JAK timindeki bir asker sırtında taşıdı. Ormandan çıkartılan Boynukısa, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta ilk muayenesi yapılan Boynukısa'nın sağlık durumunun iyi olduğu, açlık nedeniyle bitkin düştüğü öğrenildi. Boynukısa, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

'AÇ DURDUM, SADECE SU İÇTİM'

Dağdan indirilen Gülefer Boynukısa, iyi olduğunu belirterek, "Çok şükür. Dolaşa dolaşa aşağılara indim. Yola çıktım bir ağabey rast geldi. Aç durdum, sadece su içtim" dedi.

'HİÇ ÜMİDİMİZİ KAYBETMEDİK'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursa Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yalçın Mumcu ise çok büyük emeğin sarf edildiğini belirterek, tüm ekiplere teşekkür etti. Mumcu, "Aile çok mutlu. Bizler de çok mutluyuz. Sevindirici bir haber almak çok önemli. Sağlık durumu iyi, çok şükür, su içmiş ama bir şey yememiş, acıkmış. Ailesiyle biraz önce beraberdik gayet mutlular, defalarca boynumuza sarıldılar. Bütün ekiplere teşekkür ediyorum. Çok şükür sevindirici bir haber ile olayı sonlandırdık. Hiç ümidimizi kaybetmedik" diye konuştu.

'PATİKA YOLU GÜZERGAHINDA TEYZEYE RASTLADIK'

Gülefer Boynukısa'yı bulan Mustafa Tuna isimli vatandaş da "Kırsal Zeyniler Mahallesi’ne yürüyüşe çıkmıştım, aşağı yürüyüş yoluna inerken patika yolu güzergahında teyzeye rastladık, teyze bize 2-3 gündür kayıp olduğunu söyledi. İstanbul’dan geldiğinden bahsetti. Aç ve susuzdu. Biz de yol güzergahından tekrar aşağıya indik, çünkü orada telefon çekmiyordu. Telefonun çekeceği bir yere vardıktan sonra emniyet güçlerine haber verdik. Konum bilgilerini gönderdik. Yardımcı olmaya çalıştık. Hatta yolda giderken, bir tane beyefendiden aldığımız suyu kendisine ilettik. Sağlık durumu iyi. Sadece ayakkabıları yırtılmış. Elbiseleri yıpranmış" ifadelerini kullandı.



Gülefer Boynukısa (59), cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana girmiş, uzun süre geçmesine rağmen dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu. AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarmadan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışmaları başlatılmıştı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara