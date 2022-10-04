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Ukrayna’nın MİLGEM’i denize indi! Zelenska ‘geminin annesi’ oldu

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#Ukrayna#MİLGEM#Olena Zelenska
Ukrayna’nın MİLGEM’i denize indi Zelenska ‘geminin annesi’ oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 07:00

Ukrayna Donanması için inşa edilen MİLGEM korveti ‘Herman İvan Mazepa’ (F-211), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska tarafından kızağa bağlayan halat kesilerek denize indirildi. Zelenska, denizcilik tabiriyle geminin annesi oldu.

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Ukrayna 14 Aralık 2020’de MİLGEM (Milli Gemi) olarak bilinen Ada sınıfı korvetlerden satın almak için Türkiye makamlarıyla anlaştı. Ukrayna’da yapılan anlaşmaya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz imza attı. STM A.Ş. ana yükleniciliğinde yapılan inşa faaliyeti 2 yıl geçmeden tamamlandı.

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AKAR’DAN HEDİYE MAKET

RMK Tersanesi’nde düzenlenen denize indirilme törenine Olena Zelenska ve Ukraynalı askeri yetkililer ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da katıldı. Gemiyi kızağa bağlayan halatı Zelenska keserek denize indirdi. Yani denizcilik tabiriyle ‘geminin annesi’ oldu. Akar, Olena Zelenska’ya Herman İvan Mazepa korvetinin bir maketini hediye etti.

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Ukrayna’nın MİLGEM’i denize indi Zelenska ‘geminin annesi’ oldu

TÜRKİYE DE 4 ADET KULLANIYOR

Ada sınıfı MİLGEM korvetlerinden Türk Deniz Kuvvetleri’nde 4 adet bulunuyor. Denizaltı savunma harbi ve keşif karakol gemisi olarak kullanılan ilk MİLGEM olan TCG Heybeliada (F-511) 27 Eylül 2011’de kullanılmaya başlandı. Diğer gemiler TCG Büyükada (F-512) 27 Eylül 2013’te, TCG Burgazada (F513) 8 Kasım 2018’de, TCG Kınalıada (F-514) ise 29 Eylül 2019’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın emrine girdi.

Ukrayna’nın MİLGEM’i denize indi Zelenska ‘geminin annesi’ oldu

İSTANBUL’DA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Olena Zelenska, İstanbul temasları sırasında Fener Rum Patriği Bartholomeos’u da ziyaret etti. Olena Zelenska, Ukrayna’ya verilen destek için teşekkür etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, 2019 yılında Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rus Ortodoks Patrikliği’nden bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalamıştı.

DONANIMI DA YAPILACAK

İlk gemiye Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından Rus Çarı Petro’yu beraberindeki askerlerle birlikte terk ederek İsveç Kralı Karl’ın yanında yer alan ve Rus Ortodoks Kilisesi tarafından aforoz edilen Ukraynalı asker Herman İvan Mazepa’nın ismi verildi. Korvetin römorkörle yedeklenerek Ukrayna’ya götürülmesi ve Mikolayiv’deki Ocean Tersanesi’nde donatımına başlanılması planlanıyordu. Ancak savaş nedeniyle donatım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

 

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#Ukrayna#MİLGEM#Olena Zelenska

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