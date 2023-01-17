Ukraynalılardan Taksim'de savaş karşıtı eylem

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İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar devam eden Ukrayna-Rus savaşı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan 'Rusça' otobüs afişleri için protesto gösterisi düzenledi. Taksim'de gerçekleştirilen protestoya Türkçe ve Ukraynaca sloganların yazılı olduğu pankartlarla gelen göstericiler, alanda Ukrayna bayrakları açtı.

'BURAYA GELEN MİSAFİRLİĞİ BİLİR İSTEYEN TÜRKÇEYİ ÖĞRENİR'



Protesto gösterisine katılanlardan Olena Ivaschenko, "Burası Türkiye, buranın dili de Türkçe, ben Ukraynalı bir vatandaşım. Türkçe biliyorum. Böyle bir şeye ne gerek var, neden Rusça afişler asılıyor? Antalya'da bizim çocuklarımız da var, bir sürü Ukrayna vatandaşı da var. Üzüldük, bunlara hiç gerek yok, burası Türkiye. Buraya gelen misafirliği bilir. İsteyen Türkçeyi öğrenir, istemezse kılavuz alır, çevirebilir. Savaş olduğu bir dönemde bizce yanlış bir uygulama" şeklinde konuştu.

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'SAVAŞA HAYIR DİYORUZ'

Sözlerine devam eden Ivaschenko, "Biz burada savaşa hayır diyoruz, bu savaş dursun istiyoruz. Bu yüzden bu protestoyu gerçekleştiriyoruz. Elimde tuttuğum pankartta ölmüş 1.5 aylık Ukraynalı bir bebeğin fotoğrafı var. Bunlar için buradayız. Türkiye, bizlere ilk yardımı ulaştıran, ilk ilaçları ulaştıran, Bayraktar İHA'larını zaten biliyoruz, sağ olsun, ilk ülkeydi. Bizim çocuklarımız Türkiye için sürekli dua ediyor. Şu anda ise Türkiye'de çok fazla Rus vatandaşı var. Bizlere tepkililer. Keyiflerini bozduğumuzu iddia ediyorlar" dedi.

Yaklaşık yarım saat süren protesto gösterisi olaysız bir şekilde sona erdi.