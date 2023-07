Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi dün İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. İki lider görüşmeleri sonrasında basın mensuplarının karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“500’üncü gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunuyor. Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Uluslararası hukuka ve hakkaniyete aykırı bu savaşı reddettiğimizi kayda geçirdik. 2014’te Kırım’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhakından bu yana Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik. Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk.

Haberin Devamı

KARADENİZ TAHIL KORİDORU UZASIN

Geçtiğimiz senenin Temmuz ayında ise BM ile yürüttüğümüz arabuluculuk girişimleri neticesinde Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Bir yılda 33 milyon tona yakın tahıl ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz’da dolacak süresinin uzatılmasını temenni ediyorum.

Şüphesiz Ukrayna NATO’ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bir vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna’nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna’nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri de Kırım Tatar Türklerinin ülkelerinin özgürlüğe kavuşması için canla başla mücadele etmesidir.”

‘PUTİN’LE DE GÖRÜŞECEĞİM’

Erdoğan, Ukrayna-Rusya arasındaki esir takasına ilişkin soruyu ise şöyle cevapladı: “Rusya tarafıyla da görüşme halindeyiz. Konuyu Sayın Putin’le görüştüm. Önümüzdeki ay Sayın Putin’in de bir Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkânımız olacak.”

UKRAYNA’DAKİ 12 GEMİ

Erdoğan 17 Temmuz’da bitecek olan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin soruyu da şöyle cevapladı: “Tahıl koridor meselesinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 17 Temmuz sonrasını daha ne kadar uzatabiliriz bunun da çalışması içerisindeyiz. 12 tane Ukrayna limanlarındaki gemilerin durumunu da Sayın başkanla konuştuk. Bu gemilerin de serbest bırakılması noktasında gayret edeceklerini söylediler. Bunlar Türk gemileri ve buradaki iş adamlarımız burada rahatlamış olacaklar. Ben tekrar tahıl koridorundaki sürecin uzatılması için yapacağımız müşterek çalışmayla netice almayı ümit ediyorum.”

Haberin Devamı

PUTİN’İN RUH HALİNE BAĞLI OLMAMALI

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteği ve Karadeniz Tahıl Girişimi’ne olan desteğiniz için minnettarım. Gemilerin üzerindeki blokların kaldırılması çok önemli. Bizim çok farklı çıkışlarımız var. 2 ayda bir araya gelerek insanların nasıl yaşayacağını düşünmemeliyiz. Tahıl koridoru bir devletin isteklerine, Putin’in hangi ruh haliyle uyandığına bağlı olmamalı.”