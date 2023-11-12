Ücretli öğretmenler için ek derse % 25 zam

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde çalışan ve resmi görevi bulunmayan ücretli öğretmenler girdikleri her 5 ders saatine ilave 1 saat olacak şekilde, ‘eğitim öğretime destek görevi’ karşılığında ayrıca ek ders ücreti alabiliyordu. Yeni karara göre ise, artık ücretli öğretmenler 2 ders saati için 1 saat ek ücret alabilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu düzenlemeyle MEB’e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı. Ancak bu karar kamuda görev yapan öğretmenleri kapsamıyor.

‘2023’TE YÜZDE 91 ARTIŞ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada ek ders ücretlerine yüzde 25 zam yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan, “Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25’lik bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız” demişti. Kararnameyle öğretmenlerin ek ders ücretindeki artış resmiyet kazanmış oldu. Ücretli öğretmenlik, genellikle devlet okullarında kadrolu öğretmenlerin yetersiz olduğu derslerde veya dönemlerde görevlendirilen öğretmenlere verilen bir unvan. Ücretli öğretmenler, ders başına ya da saat başına göre ücret alıyor ve kadrolu öğretmenler gibi sabit bir maaş veya tüm sosyal haklara sahip olamıyor.