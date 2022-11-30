Üç enfeksiyon birbirine karıştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından gündemdeki gelişmelerle ilgili bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken şu bilgileri verdi: “Koronavirüs ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette. İnfluenza (grip) ve RSV (Grip benzeri şikâyetlere neden olan Respiratuar Sinsisyal Virüs) vakaları daha yoğun görülmekte. Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız.

BİR AY İÇİNDE

Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, COVID-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda, COVID mi, RSV mi, influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kit ile öğrenebilme ve yaygın kullanma imkânımız olacak. O da muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak. Bu konuda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdim. Yerli imkânları değerlendirerek ülkemizde yerli multipatojen test kiti üretilecek ve çok kısa sürede yaygın kullanıma geçilecek.”

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VAKA SAYISI 3 BİNLERDE

Bakan Koca Çin’de COVID nedeniyle tekrar kapanmalar olduğu hatırlatılınca şunları söyledi: “Çin baştan beri çok katı karantina kuralları uyguluyor. Bu durum Çin devletinin mücadele yöntemi. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Vakalar 3 binlerde. Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Çin’deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak. TURKOVAC aşımızın bilimsel çalışmaları dünya bilim literatürüne girdi. Güvenli, etkili ve güvenilir bir aşımız var. Vatandaşlarımızdan risk grubunda olanlar tereddüt etmeden TURKOVAC aşımızı olabilirler. Ayrıca bir taraftan da diğer solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını biliyoruz.”