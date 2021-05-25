TwItter’dan erken seçim çağrısı

Kılıçdaroğlu’nun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı şöyle: “Gençler, merak etmeyin o gün gelecek ve bu başınıza gelenleri unutacaksınız. Pirüpak, tertemiz bir ülke vaadimdir size. Türkiye’yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz. Erdoğan, gel helalleşelim. Seçimden kaçılmaz. #HemenSeçim..."

KILIÇDAROĞLU’NDAN MECLİS’E BAŞVURU

10 BİN DOLARI ALAN SİYASETÇİ KİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerinin imzasıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği “Organize suç örgütünden 10 bin dolar alan siyasetçi”nin kimliğinin açıklanması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a başvurdu. Şentop’a gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: “TBMM’nin saygınlığına gölge düşürmüş ve tüm milletvekillerini töhmet altında bırakmıştır. TBMM Başkanı olarak sizin asli göreviniz, Meclisimizin saygınlığı ve milletvekillerinin onurunu korumak adına iddianın açıklığa kavuşturulmasını sağlamaktır. Organize suç örgütünden maddi gelir elde eden bir siyasetçi bulunuyorsa, komuoyuna açıklanmalı ve gereği yapılmalıdır.”

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