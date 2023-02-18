Tuvalet-duş ve temizlik ürünü

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Her bölgenin ihtiyacı farklılıklar gösterse de temiz su, tuvalet-duş ve hijyen malzemeleri acil ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

KAHRAMANMARAŞ

İAŞE PAKETİ VE İÇ GİYİM

- AFAD İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaçlar iaşe paketi (ramazan kolisi) ve kadın-erkek-çocuk iç giyim ürünleri olarak açıklandı. Bunlar dışındaki öncelik olarak kadın-erkek-çocuk hijyen ürünleri olarak belirlendi. Paketli ve kuru gıda ürünlerinin bulunduğu iaşe paketleri, bir ailenin beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte oluyor. (Seda TÜRKOĞLU)

ADIYAMAN

ISITICI VE HİJYEN MALZEMELERİ

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Depremin ardından yardımlar afet bölgelerine ulaştırılıyor. Hâlâ konteyner evler, kabin duş ve tuvalet sistemleri Adıyaman’daki en acil ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Ayrıca şarjlı lambalar ve elektrikli ısıtıcı ihtiyacı da büyük. Soğuk gecelerde zorlanan depremzedeler için şapka, eldiven gibi koruyucular kritik. Toplu yaşamın arttığı ve temizlik imkânının az olduğu alanlarda ise ıslak mendil, kolonya gibi hijyen ürünleri gerekiyor. (Emre ESER-Taylan Özgür DİL)

HATAY

ELEKTRİK, SU KÖYLERE ÇADIR

Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’da en büyük sorun hâlâ elektrik, temiz su ve tuvalet. Ayrıca çadır kentler dışında kalan onlarca köye çadır ulaşmamış durumda. Naylonlardan kendilerine çadır yapan depremzedeler, temiz su, sabun, deterjan, şampuan, kadın pedi, çocuk bezi ihtiyaçlarının sürdüğünü belirtiyor. Ayrıca depremzedeler kaldıkları çadır kentlerde bölgelerde çöp kutusu ihtiyacının acil olarak karşılanması gerektiğini söylüyor.(Ece ÇELİK-Rıza ÖZEL)

4 BİN KONTEYNERE İHTİYAÇ VAR

Her geçen gün ihtiyaçların değiştiğini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şunları söyledi: “İnsanlarımızı çok hızlı şekilde çadırdan konteynere, konteynerden de kalıcı konuta almamız gerekiyor. Önce çadır ihtiyacı vardı giderildi, ısıtıcı battaniye ihtiyacı giderildi. Şimdi 4 bin konteynere ihtiyacımız var. Gelen konteynerleri hemen kuruyoruz.”

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15 ŞUBAT/Depremzedelerin ihtiyaçlarını duyurduğumuz bu sayfanın 15 Şubat tarihli manşetinde, “Çadır Kentlere Çamaşırhane Kurulmalı” başlıklı haber yer almıştı.

GAZİANTEP

ÇAMAŞIRHANE VE DUŞ KURDU

Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrasında en büyük ihtiyaç haline gelen çamaşırhane ve duş için yüzme havuzlarını dönüştürdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla ildeki yüzme havuzlarına çamaşırhaneler ve duş yerleri kuruldu. İhtiyaca göre hareket edince normalleşme sürecinin hızlandığını belirten Fatma Şahin, “Gaziantep deprem değil büyük bir felaket yaşadı. İnsanların barınma, yiyecek ve tuvalet ihtiyacı vardı daha sonra duş ihtiyacı oldu. Yüzme havuzlarını çamaşırhanelere çevirdik ve yanlarına duşlar kurduk. Bunları gündüz kadınların, akşam erkeklerin hizmetine sunuyoruz. Günde 3 bin kişinin banyo yapmasını sağlıyoruz. Hızlı bir şekilde organize olduk. İslahiye ve Nurdağı’nın yanı sıra köylerde de aynı faaliyeti yapıyoruz. Ayrıca askeriyenin elinde seyyar çamaşır makinesi ve duş var, köylerde ve beldelerde çalışıyor. Bizim komutanımız elindeki tüm seyyar sistemi getirdi. Biz de merkezdeki ihtiyacı gideriyoruz. Öngörü çok önemli, bir sonraki ihtiyacı görüp harekete geçtiğiniz zaman normalleşme süreci hızlanıyor” dedi.(Ali Rıza AKBULUT/GAZİANTEP)

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Havuz kenarına kurulan duşlar gündüz kadınların, akşam ise erkeklerin hizmetine sunuldu.

MALATYA

KONTEYNER, SOBA, TUVALET

Bölgede mobil tuvalet, konteyner, hijyen malzemesi ve ısınma araçları ihtiyacı sürüyor. Malatya’nın temel ihtiyaçları şöyle sıralanıyor: Konteyner, soba, ısıtıcı, hijyen malzemeleri, su, mobil tuvaletler, mobil banyolar, bakliyat, kadın hijyen malzemeleri.(Haşim KILIÇ-Selahattin SÖNMEZ)