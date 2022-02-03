Turkovac’ın ağır yan etkisi yok

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Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Bakan Koca, özetle şu ifadeleri kullandı:

- “Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların Omikron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanslaması ile belirlenmiştir. Omikron varyantının ilk ve en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul olmuştu.

MOLNUPİRAVİRE BAŞLANACAK

- Geldiğimiz noktada hastane doluluk oranlarımız bazı illerimizde zorlayıcı seviyelere ulaşsa da ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı yüzde 57.8, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68.7 ve solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31’dir. Mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir.



- Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir.

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- Yerli aşımız Turkovac’ın yeni serilerinin sevkıyatı şehir hastanelerimize başlamıştır. Bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır. Yerli aşımızın etkili ve güvenli olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Her bir vatandaşımız tereddüt etmeden ‘kendi aşımız kendi gücümüz’ Turkovac’ı güvenle olabilir.”