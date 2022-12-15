Türkmen gazı Batı’ya gitmeli

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Türkmenistan’a önceki gece gitti. Dün sabah Avaza kentinde ilk olarak Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüşen Erdoğan, ardından zirve kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

TAHIL ANLAŞMASI

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl anlaşmasına da değinerek özetle şunları söyledi: “Girişimlerimiz neticesinde İstanbul’da başlatılan müzakere süreci barış görüşmeleri bakımından halen en muteber çerçeveyi oluşturuyor. Tahıl Anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük. Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile birlikte görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyor inşallah önce ateşkesi ardından da bölgemizde kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz. Türkiye diğer sektörlerdeki başarılarının yanı sıra bugün savunma sanayi alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Türkmenistan ve Azerbaycan’ın dirayetli liderlikleriniz sayesinde örnek gösterilecek seviyelere ulaşması bizi gururlandırıyor. Nitekim bugün üçlü zirvede imzalayacağımız belgelerimizle bu birlikteliğimiz daha da taçlanacaktır. Ulaştırma imkânlarımızı iyileştirmemiz bu bakımdan ziyadesiyle mühimdir.

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VİZE VE GÜMRÜK KOLAYLIĞI

Güvenilir bir taşımacılık güzergâhı olarak ön plana çıkan ortak koridor bağlamında işbirliği ortak menfaatimizedir. Koridorun önemli bir ayağını Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla tamamladık. Marmaray’ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, İstanbul Havalimanı’nı, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerini hizmete alarak doğu-batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik. Bu güzergâhı daha da etkin hale getirmek için birlikte çalışmalı, sınır geçişlerini ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Her üç ülkenin taşıyıcıları için karayolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi, vize ücretlerinde indirim yapılarak vizelerin uzatılması ticaret hacmimizi arttıracaktır. Ulaştırma ve gümrük alanında az sonra imzalanacak metinler bu çabalarımıza temel teşkil edecektir.”

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ÇALIŞMALARA BAŞLAYALIM

Türkmen doğalgazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar’daki dostluk sahasında da işbirliğine hazırız. Ayrıca karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız.”

3 LİDERDEN AİLE FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov aile fotoğrafı çektirdi. 3 lider, heyetlerarası görüşmeler de gerçekleştirdi.

Mihriban Aliyeva, Oğulgerek Berdimuhamedova, Emine Erdoğan

LİDER EŞLERİ SERGİYİ GEZDİ

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Türkmenistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, serginin düzenlendiği alana Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva ve Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov’un eşi Oğulgerek Berdimuhamedova ile geldi. Yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından karşılanan Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Türkmen sanatçıların resimlerinin bulunduğu sergi alanını gezdi.