Türkiye'yi sıcak hava dalgası vuracak! Orhan Şen bölge bölge uyardı: Dışarı çıkmayın

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü etkisini artıracak hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

SICAKLIK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13.08.2023 Pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

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5 GÜN SÜRECEK! "İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

Yarından (pazar) itibaren Basra'dan gelen sıcak hava ile İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Güney Doğu ve Doğu Anadolu'nun batısında aşırı sıcaklar başlayacak. Bu bölgelerdeki bazı illerde rekor sıcaklıklar ölçülebilir. 5 gün sürecek sıcak dalgası Marmara Ege Karadenizi etkilemeyecek

Geçen haftalarda batı bölgelerimiz aşırı sıcakların etkisindeydi Bu hafta pazar - çarşamba arası İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz GDA sıcak dalgası etkisinde kalacak. Sıcak hava dalgası dogal afet yaratır. Bu bölgede yaşayanlar işiniz yoksa dışarı çıkmayın.

Ege Marmara Karadeniz olması gereken sıcaklarda aşırılık yok. Bugün Marmara ve Kuzey Ege'de poyraz fırtına hızında esebilir denizciler dikkat.



MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 20°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Kütahya'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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ANTALYA 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir'in kuzey ve batısının yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C

öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu ile Zonguldak'ın batı çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 15°C, 28°C

Yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 25°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 21°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 29°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık