İstanbul'da 'kuraklık' alarmı... Prof. Dr. Şen: İstanbul'un 64 günlük suyu kaldı

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İstanbul barajlarında doluluk oranı 34.39 olarak ölçüldü. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen,canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından satır başları:

"Geçen ay İstanbul'da sıfır yağış oldu. Bundan sonra da sıfır yağış olursa, 64-65 günlük suyu kalmış oluyor İstanbul'un. Şayet yağmur yağmazsa. Kullanılabilir su düşmüş vaziyette. Barajlarda yüzde 10'luk dip suyu vardır. Dip suyu tehlikeli. Dip suyu canlılar içindir. Bu su dışarıdan gelen su, Melen'den gelen su var.

Sakarya Nehri'nden su alınması ihtimali var. Sakarya Nehri'nden gelen su 9-10 milyon nüfuslu şehirlerin içinden, sanayinin içinden geçiyor. Ağır metallarden arındırılması lazım bu suyun.

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Melen'den gerektiği zaman su çekiyorsunuz, gerekmediği zaman çekmiyorsunuz. Melen Barajı'nın bir an evvel yapılması lazım. Melen'de suyu orada biriktirip ondan sonra buraya getirmek lazım. Melen Barajı dolu olursa kurak zamanlarda Melen Barajı rahatlıkla kullanılabilir.

"BARAJLARIN DOLMA İHTİMALİ ZOR GÖZÜKÜYOR"

Bu sene barajların dolma ihtimali zor gözüküyor. Kuraklık tüm dünyada hakim. Doğal afetler de çoğalmaya başladı. Önümüzdeki dönemde fazla yağış beklemek gerekir. Barajlar dolar demek biraz hayalcilik oluyor. Barajlardaki suyu korumamız lazım. Şehre verilen sularda kaçakları önlemek lazım. Yüzde 20'nin üzerinde kaçak var ve buharlaşmayı da önlemek lazım.

Olan suyun tasarrufu yapılır, olmayan suyun değil. Yağmur suyunu toplayalım. Bunları toplasaydık, tutulacak yer bulsaydık o zaman bu kadar sıkıntımız olmazdı. Bunların yapılması lazım.

Bazı yerel yönetimler bazı tavsiyeler sordular. Tavsiye niteliğinde bağlantımız oldu."