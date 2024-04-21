Türkiye’yi fırtına vurdu... Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

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İZMİR’de dün gece etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve rüzgâr gün boyu sürerken, Foça’nın Yenifoça Mahallesi açıklarında dün sabah hortum oluştu. O anlar, otomobilinde yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bursa Gemlik’te yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. 2 apartmanın hasar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı, 2 otomobil de duvarın altında kaldı.

Denizli Kale’de, dün gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr etkili oldu. Bir otelin çatısı rüzgâr nedeniyle uçtu. Park halindeki araçların üzerine uçan çatı parçaları nedeniyle iki otomobil zarar gördü. Rüzgâr, bazı mahallelerdeki tütün seralarını da olumsuz etkiledi. İlçedeki Hürriyet İlkokulu ve Ortaokulu’nun bahçesinde bir ağaç rüzgâr nedeniyle devrildi.

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RÜZGÂR 118 KM’YLE ESTİ

Antalya şehir merkezinde dün sabah saatlerinde şiddetli rüzgâr ve yağmur etkili oldu. Rüzgârın hızı 118 km’ye ulaştı. Denizde dev dalgalar oluştu. Yağmurun da eşlik ettiği fırtınada, bazı ağaçlar ve reklam panoları devrildi. Dün öğle saatlerinde ise güneşin açtığı kentte, bazı vatandaşlar sahili döven dev dalgaların içine kadar girerek yürekleri ağza getirdi. Konyaaltı Sahili’nde ise kıyıya kadar vuran dalgalar, işletmelerin şezlong ve masalarına ulaştı. İşletme çalışanları dalgalara rağmen şezlong ve masaları kurtarmaya çalıştı. Antalya Serik’te ise Çıtlıklı Camisi’nin minaresinin külahı fırtına nedeniyle yerinden kopup, yan tarafta bulunan portakal bahçesine düştü.

Muğla genelinde çok sayıda ağaç devrilmesi sonucu araçlar hasar gördü. Marmaris’te dün sabaha karşı etkili olan fırtına hortuma neden oldu. Hortum, Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerinde hasar oluşturdu.

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Ankara merkezinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, ağaç dalları kırıldı ve yollarda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Etimesgut’a bağlı Devlet Mahallesi’nde bulunan Recep Tarman Parkı’nda bir ağacın dalı gövdesinden kırılarak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Mamak’ta ise bir ağacın yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dalı kaldırıma devrildi.

ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Aydın Nazilli ve Buharkent’te, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ağaçlar ve elektrik direği devrildi. Devrilen direk nedeniyle Nazilli’nin Derebaşı ve Yavansu mahallerine elektrik verilemedi.