Türkiye’yi ağlatan mesajlar

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OYUNCAĞINI VE HARÇLIĞINI YOLLADI

Edirne’nin Keşan ilçesinde depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına, bir çocuğun oyuncağına iliştirdiği harçlığıyla katılması herkesi duygulandırdı. Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi, depremden etkilenenlere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Belediyenin çağrısı üzerine Keşanlılar, elektrikli ısıtıcı, bot, atkı, bere, battaniye, çocuk maması, termal içlik, uyku tulumu, tüplü ısıtıcı, kazak, kışlık kıyafet, çorap ve çocuk bezi gibi ihtiyaçları Keşan Lisesi Spor Salonu’na getirdi. Yardım kolilerinin birinden çıkan oyuncak ve üzerine takılmış 100 lira ise dikkat çekti. Küçük çocuğun oyuncağını ve harçlığını bağışlayarak yaptığı yardım, görenleri duygulandırdı. Çocuğun bağışı, Keşan Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında, “Hem oyuncağını hem harçlığını yollamış. Kocaman yüreğinden öpüyoruz seni çocuk. Deprem bölgesine yardımlarımızı topladığımız Keşan Lisesi Spor Salonu’muzda büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Küçük bir evladımızın hem oyuncağını hem de harçlığını deprem bölgesine göndermek için bize göndermesine ne denilebilir ki. Bu duyarlılık bu yardımseverlik nasıl anlatılır ki. Kocaman yüreğinden öpüyoruz” notuyla paylaşıldı.

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ŞEHİDİMİN GİYEMEDİĞİ ÇORAPLARI







Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasına destek sağlayan halk, çok sayıda malzemeyi depremzedeler için bağışladı. Yalova Belediyesi Masa Tenisi Salonu toplanan yardımlarla doldu. Toplama merkezlerine gönderilen eşyalar arasında ise paketlenmiş olan bir çift çorabın üzerindeki not dikkati çekti. Görevliler tarafından fark edilen notta, “Şehidimin giyemediği çorapları” yazısı yer aldı. Vatanı uğuruna birçok şehidi bulunan Yalova'da bulunan not, yürekleri dağladı.

7’DEN 77’YE TEŞEKKÜR EDERİM

Yalova'da depremin yaşandığı şehirlere destek olabilmek adına yapılan çalışmaları koordine eden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise şunları söyledi: “Yaşanan depremin ardından ilk olarak şehrimizden 122 kişilik kurtarma ekibi, ekipmanları ve araçlarıyla birlikte deprem bölgesine intikal etti. Bizler bu acıyı 24 yıl önce, derinden yaşamış bir halk olarak kısa sürede organize olduk. Kurtarma ekiplerimizin ardından 1 TIR gıda malzemesi, 1 TIR da ısıtıcı, ayakkabı, battaniye, yorgan, mont ve giysi gibi ihtiyaç malzemesini vatandaşlarımızın destekleriyle kısa sürede toplayarak afet bölgesine yolladık. Yapmış olduğumuz yardım kampanyasına destek olan, harçlıklarını, en sevdiği giysilerini, battaniyelerini deprem bölgesine yollayan çocuklarımız başta olmak üzere 7'den 77'ye tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

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BİLSEYDİM HARÇLIĞIMI HARCAMAZDIM







Depremin ardından tüm Türkiye gibi Kırklareli’nde de adeta seferberlik ilan edildi. Vatandaşlar ellerinden gelen tüm yardımı, deprem bölgesine gidecek TIR’lara koyulması için Kırklarareli Belediyesi’ne ulaştırdı. Yardımları tasnif eden gönüllüler, kolilerinin içinden çıkan bir mektupla gözyaşlarına boğuldu. Mektubu yazan ilkokul öğrencisi Eylül Gargil’di. Ailesinin hazırladığı yardım kolisine bıraktığı mektupta, bir hafta önce harçlıklarıyla kendisine bir saat aldığını anlatıyor, bu nedenle de depremzede kardeşlerinden özür diliyordu.

BAŞKAN KESİMOĞLU PAYLAŞTI

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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta, minik Eylül şunları yazmıştı: “Sevgili arkadaşlarım. Ben Eylül. Hepinize çok geçmiş olsun. Çok üzgünüm. Sizlerin yanında olamıyoruz ama tüm kalbimiz sizinle. Geçen hafta biriktirdiğim harçlıkla kendime kol saati aldım. Böyle bir şey yaşanacağını bilseydim tüm harçlıkları size gönderirdim. O yüzden üzgünüm. Sizlerden özür dilerim. Bu yüzden bu yardımları gönderiyoruz. Bunu bulan ve gören arkadaşım. Sizi çok seviyorum.”

HEPSİ ANNE ÖZENİYLE YIKANIP HAZIRLANDI







Manisa’nın Kula Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında vatandaşların getirdiği yardım malzemeleri kapalı spor salonunda toplanarak depremzedelere ulaştırmak için TIR’lara yükleniyor. Kula halkının da tek yürek halinde seferber olduğu yardım kampanyasında duygulandıran görüntüler de ortaya çıkıyor. Depremzedeler için gönderilen bir koliden çıkan not, gönüllü olarak çalışan öğretmenleri gözyaşına boğdu. Doğum sırasında bebeğini kaybettiği öğrenilen duyarlı bir annenin, dünyaya gözlerini yuman bebeği için aldığı, ancak hiç kullanılamayan bebek kıyafetlerini bir koliye koyup, içerisine iliştirdiği “Hepsi bir anne özeniyle yıkanıp hazırlandı. Ben yavrumu kaybettiğim için hiç giydiremedim. Dualarım sizinle. Allah’a emanet olun” yazılı not duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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RESİM VE NOT EKLEDİ







Manisa Kula’da yaşayan 10 yaşındaki İşfak Sağlam’ın kendi elleriyle çizdiği resim ve üzerine yazdığı not da görenleri duygulandırdı. Türk Bayrağı’nın göndere çekilmiş halinde bir resim çizen Sağlam, “Allah yardımcınız olsun. Bugünler de geçecek” notunu ekledi. Kullanılmamış kıyafetlerin üzerine bu notu ve resmi bırakan Sağlam, yardımlarına çikolata, bisküvi ve şeker de ekledi.

4 YAŞINDAKİ SİRAÇ KIYAFETİNİ GÖNDERDİ







Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından ülke genelinde olduğu gibi Samsun’da da yardımlar valilik ve belediyelerin koordinesinde toplanıyor. Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların getirdiği battaniyeler, kıyafet ve gıda maddeleri gibi yardım malzemeleri depremden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere yola çıkıyor. Ailesiyle birlikte yardım malzemelerini getiren 4 yaşındaki Siraç Şahinbaş, pantolonlarını, battaniyesini ve ayakkabısını depremzede yaşıtlarının kullanımı amacıyla yardım TIR’ına yükledi. Siraç’ın babası Ali Şahinbaş, “Depremde zarar gören arkadaşlarına onlar üşümesin diye pantolon, mont ve ayakkabılarını gönderdi. Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.

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MİNİK KALPLER YÜREKLERİ ISITTI







Depremzedelerin yaralarını sarmak için Aydın’da da 7’den 70’e tüm vatandaşlar seferber oldu. Ağır kış şartları sebebiyle hayatın zorlaştığı afet bölgesine gönderilmesi için hazırlanan temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra minikler de taşın altına eline koyarak, en sevdikleri oyuncaklarını depremzede çocuklara gönderdi. Hiç tanımadığı akranları için oyuncaklarını gönderen miniklerin bu hareketi duygulandırdı. Yazdıkları notlar ile depremzede arkadaşlarına moral vermek isteyen minik kalplerin büyük hareketi ise yürekleri ısıttı. Depremzede arkadaşları için en sevdiği oyuncaklarını gönderen miniklerden Buse Ada Doğan, yazdığı notta “Depremden dolayı evlerini kaybeden kardeşlerim, arkadaşlarım. Siz üzülmeyin diye benim size bir kaç hediyem var” ifadeleri yer aldı. İkinci sınıf öğrencisi Sedef Gündoğan ise gönderdiği oyuncağının yanına “Yurdumuzda olan bu deprem milletçe hepimizi çok üzdü. Umudunuzu kaybetmeyin. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, dualarımız sizinle” notunu düştü.

HEP YANINIZDA OLACAĞIZ







Türkiye’yi sarsan iki büyük depremin ardından Antalya Valiliği ile belediyeler yardım göndermek için koordinasyon merkezleri kurdu. Birçok kişinin akın ettiği koordinasyon merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kampanya duyurularının ardından yardım etmek isteyenler, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Cam Piramit, Konyaaltı Nâzım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi ve Antalya Spor Salonu'na kucaklarında koliler ve battaniye çuvalları ile geldi. Görevlilerce teslim alınan malzemeler, gruplara ayrılarak tek tek toplandı. Bu arada kolilerinin üzerine duygu dolu notlar yazıldığı görüldü. Konyaaltı Nâzım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde Lina isimli bir kız çocuğu, içerisinde oyuncak maymun, bebek, araba ve ördeğin olduğu kutu üzerine “Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz da olsa mutlu etmiştir” mesajı görenleri duygulandırdı. Muratpaşa Belediyesi 2 TIR yardım malzemesini sabah saatlerinde teslim etmek üzere Deprem bölgesine yola çıkardı.