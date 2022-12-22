"Türkiye'ye katkısı olan herkes başımızın üstünde"

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CUMHURBAŞKANLIĞI Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde dün yapıldı. Ödülleri sahiplerine takdim eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:

AYIBI TENZİH EDİYORUZ

“Asırlardır kültürümüzü yaşatan, gönüllerimizi ilimle, sevda ile dokuyanlar aşıklarımızdır. Aşıklarımızın dilinden ve sazından dökülen her türküde Anadolu insanımızın çığlığı, duyguları, irfanı vardır. 1973 yılında ebedi aleme irtikal eden Aşık Veysel, Anadolu halk ozanlarının yakın tarihimizdeki en önemli kişilerindendir. Hakkı ve değişmez hakikati söyleyen böyle bir değerin yaşadığı dönemde, sırf kılık kıyafeti sebebiyle Ankara’dan atılması hafızalarımıza kazınmıştır. Aynı zihniyet, Türk müziğini tezek kokuyor diyerek yasaklamış, radyolarda çalınmasına engel çıkarmıştır. Millete ait ne varsa, kültür sanat hayatımızda açtıkları tahribatları ortadan kaldırmak kolay olmadı.

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Aşık Veysel’in Vefa Ödülü’nü torunu Çiğdem Özer aldı.

DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ

Bu seneki vefa ödümüzü Aşık Veysel’e vererek bir ayıbı tenzih ediyoruz. Hangi inanca ve kökene sahip olursa olsun, Türkiye’ye ve Türk kültürüne katkı sağlayan herkesin başımızın üstünde yeri var. Tiyatrodan operaya kadar her alanda sanatın ve sanatçılarımızın yanında olduk. Eğlence vergisi oranlarının tamamen sıfırlanmasını sağladık. Bu görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye’yi eski baskıcı, yasakçı günlerine döndüremeyecektir. İlhamını bu topraklardan alan, ülkesi, milleti ve dünya için eser üreten herkese destek olmayı sürdüreceğiz.”

PEKKAN SAHNEYE DESTEKLE ÇIKTI



Evinde düşerek kalça kemiğini kıran Ajda Pekkan, sahneye kendisine yardım eden bir kişinin koluna girerek çıktı. Pekkan, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile el ele tutuşarak yerine geçti. Pekkan yaptığı açıklamada ise “Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir” dedi.

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Aralarında küslük olan Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahnede barıştırıldı. Erdoğan, “Artık dargınlık yok” dedi.

BÜYÜK ÖDÜLLER’İN SAHİPLERİ BİR ARADA

Müzikte Ajda Pekkan, resimde Süleyman Saim Tekcan, sinemada Yılmaz Erdoğan, tiyatroda Ayla Algan, ilim-kültürde Hayreddin Karaman, edebiyatta Yavuz Bülent Bakiler, karikatür-animasyonda Varol Yaşaroğlu, gastronomide Ömür Akkor ve Emre Akkor, dans-balede Tan Sağtürk, mimaride Hilmi Şenalp, zanaatta Sevan Bıçakçı, geleneksel sanatlarda Gülbün Mesera, Vefa Ödülü’ne ise Aşık Veysel değer görüldü.