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DHA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 17:23,Son Güncelleme:/

Türkiye'ye getirilen 2 eser, Ankara'da sergilenecek

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Türkiye'ye getirilen 2 eser, Ankara'da sergilenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca İngiltere'den Türkiye'ye getirilen Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile Milattan Önce (M.Ö.) 2-3 bine tarihlendirilen Anadolu kökenli iki boğalı kağnı eserin 19 Şubat'ta Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlanacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere'de tespit edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleri sonucunda iade süreci başlatılan Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile 3 bin-2 bine tarihlenen Anadolu kökenli iki boğalı kağnı eseri Türkiye’ye getirildi. Londra Heathrow Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınan eserlerin son durağı Ankara oldu. İki kültür varlığı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılacağı basın lansmanı ile 19 Şubat’ta Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmeye başlanacak" denildi.

 

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