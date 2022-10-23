Türkiye’nin yönetimine ‘Millet İttifakı olarak talibiz’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sivas’ta CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi: “11 büyükşehir belediyemizle birlikte toplamda 248 belediyemiz var. Türkiye nüfusunun yüzde 51.7’sine hizmet ediyoruz. Aslında iktidarın oturup CHP’li belediyelere teşekkür etmesi lazım. ‘Sizin sayenizde bu ülkede derin bir yoksulluk çok fazla hissedilmiyor’ demesi lazım.

Ama engelliyorlar. 840 bin haneye ısınma, 3 milyon 100 bin haneye gıda, 745 bin haneye nakdi, 3 milyon 200 bin kişiye 492 milyon ulaşım yardımı yapıldı.

REFERANDUM YANITI

İktidarın karabasan gibi çöktüğünü de biliyorum. Vatandaşın büyük ölçüde daraldığını da biliyorum. Millet İttifakı olarak bir adayız. 6 lider olarak bir aradayız. 6 lider işbirliği yaparak Türkiye’yi bu karabasandan çıkaracağız. Biz Türkiye’nin yönetimine talibiz.”

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Öte yandan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “REFERANDUM” önerisini, sosyal medyadan yanıtladı: “Ne oldu, çakma Orban’lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu. Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret.”